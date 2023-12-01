Тревор Ариза: «У нас шутка была, что Леброн не человек, и его создали в лаборатории. Он может до 45 лет играть в НБА»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс Кобе Брайант Тревор Ариза НБА Баскетбол

Бывший игрок НБА Тревор Ариза стал гостем шоу 3-кратного победителя Супербоула Шэннона Шарпа. Чемпион НБА-2009 высоко отозвался о физических кондициях форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса.

«У меня шутка такая с друзьями была, что Леброна в лаборатории создали. Что он даже не человек. <...> И Брон может продолжать играть в НБА столько, сколько захочет. Учитывая его подход к делу, он может и до 45 лет бегать. И рекорды никто никогда не побьет», – сказал Ариза.

Позднее в шоу Ариза заявил, что величайшим баскетболистом в истории все же является 5-кратный чемпион НБА Кобе Брайант.

В конце декабря Джеймсу исполнится 39-лет. Форвард в 19 матчах сезона-2023/24 набирает в среднем 24,8 очка, 7,8 подбора и 6,3 передачи при 55,9% реализации с игры и 39,6% издали.

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10 комментариев
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ваше резюме на рассмотрении)
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Ответ blooooomka
Кроме 3шек , какие интересно рекорды принадлежат Карри?) То взять подборы Рассела и Чемберленв , то там точно не побить.
Леба и Стеф играют ничуть не менее разнообразно, чем Джордан. Стеф разве что гораздо меньше габаритами, чем Джордан, но зато какой он дриблер и распасовщик, как бросает издали, да и вообще немыслимые мячи забрасывает. Джордан так не умел ещё. Такие умения изобрели позже. А Леба по умениям и игровому интеллекту это вообще отдельный разговор, не говоря уже об атлетизме, скорости и прыгучести при таких габаритах. Короче, я за Стефа и Леброна, а вы как хотите.
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Ответ Андрей 13
А у Джордана нет рекордов, или он не умел играть по сравнению с Карри и Джеймсом? Рекорды не вечны, и навык со временем теряется, как и физика проседает. А титулы остаются. В отличии от Джеймса, которые всю карьеру на физике пер как паровоз под кольцо, или Карри, который в основном шмалял с дальней, Джордан играл красиво и разнообразно. И обыгрывал, и через легендарных центровых забивал, и защиту Детройта взламывал проходя под кольцо, и какие невероятные лейапы делал, как обыгрывал в посте... Какой там Карии, и где там Джеймс, даже не близко.
Титулы остаются, согласен. Назовешь хоть одну причину, почему ты Джордана тут защищаешь, а не Рассела?
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Брайанта максимум можно записать в тройку лучших, но никак не лучшим. Впереди Джордана его никак нельзя поставить, потому что Брайант стал Брайантом благодаря Джордану. И он ни в чем его не превзошел. В сравнении с Джеймсом, Брайант впереди по титулам, но у Джеймса МВП, в том числе финала, по статистике он лучше... Но и того, и другого, были провалы в карьере, они оба проигрывали когда могли, а скорее должны были побеждать. Да и не стоит забывать, что тот же Карри тоже проигрывал, тот финал Кливленду, это ли не провал? Но только мало кто вспоминает это, скорее в контексте триумфа Джеймса, а Карри пока никто не ставит в претенденты на лучшего игрока в истории. Вот возьмет еще титул(если), может начнутся такие разговоры, тогда и припомнят. С Джорданом такого не случалось. Он побеждал когда должен был, никому ничего "не подарил", разве что пару матчей Сиетлу.
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Леба сам над собой эксперименты проводит из чистого любопытства. После того, как он побил рекорды Карима, то можно по статистике считать его лучшим в истории, а по влиянию на популяризацию НБА в мире Джордан больше и Леброна, и Карри, хотя в том, что они умеют и в чём сильны, они, конечно же круче Джордана. Им принадлежат немыслимые рекорды, которые игроки нынешней да и будущей НБА заморятся бить. Два феномена из Акрона.
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Ответ Ed Monix
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Кроме 3шек , какие интересно рекорды принадлежат Карри?) То взять подборы Рассела и Чемберленв , то там точно не побить.
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Ответ blooooomka
Кроме 3шек , какие интересно рекорды принадлежат Карри?) То взять подборы Рассела и Чемберленв , то там точно не побить.
На самом деле трешки еще можно побить, а вот то, что еще раз, эксперты и журналисты отдадут все первые голоса одному человеку в голосовании на мвп - в это поверить невозможно
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Ответ Андрей 13
А у Джордана нет рекордов, или он не умел играть по сравнению с Карри и Джеймсом? Рекорды не вечны, и навык со временем теряется, как и физика проседает. А титулы остаются. В отличии от Джеймса, которые всю карьеру на физике пер как паровоз под кольцо, или Карри, который в основном шмалял с дальней, Джордан играл красиво и разнообразно. И обыгрывал, и через легендарных центровых забивал, и защиту Детройта взламывал проходя под кольцо, и какие невероятные лейапы делал, как обыгрывал в посте... Какой там Карии, и где там Джеймс, даже не близко.
Трюками Джордана, как, например, танцевальными движениями Майкла Джексона давно овладели уже все, кому не лень. Это в те года такое было в диковинку, а теперь обыденность. Здесь другие ребята, как Владимир Вольфович говорил
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Ответ ты не прав
Титулы остаются, согласен. Назовешь хоть одну причину, почему ты Джордана тут защищаешь, а не Рассела?
Правильный и справедливый вопрос.
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