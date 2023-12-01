Бывший игрок НБА Тревор Ариза стал гостем шоу 3-кратного победителя Супербоула Шэннона Шарпа. Чемпион НБА-2009 высоко отозвался о физических кондициях форварда « » .

«У меня шутка такая с друзьями была, что Леброна в лаборатории создали. Что он даже не человек. <...> И Брон может продолжать играть в НБА столько, сколько захочет. Учитывая его подход к делу, он может и до 45 лет бегать. И рекорды никто никогда не побьет», – сказал Ариза.

Позднее в шоу Ариза заявил, что величайшим баскетболистом в истории все же является 5-кратный чемпион НБА Кобе Брайант.

В конце декабря Джеймсу исполнится 39-лет. Форвард в 19 матчах сезона-2023/24 набирает в среднем 24,8 очка, 7,8 подбора и 6,3 передачи при 55,9% реализации с игры и 39,6% издали.