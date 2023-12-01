Трей Мерфи: «В НБА есть только один дуэт, который лучше бросает из-за дуги, чем мы с Джорданом Хоукинсом. Но даже с этим можно поспорить»

Теги Новый Орлеан НБА Трей Мерфи Джордан Хоукинс Баскетбол

Легкий форвард «Нового Орлеана» Трей Мерфи считает, что в лиге есть лишь одна пара игроков, которая бросает издали лучше, чем он и новичок Джордан Хоукинс.

«Возможно, есть в НБА один дуэт, который лучше в 3-очковых бросках, чем мы с Джорданом Хоукинсом, но даже с этим еще можно поспорить. Я очень хочу оказаться на паркете вместе с ним», – сказал Мерфи репортерам перед игрой с «Сан-Антонио».

Дебют Мерфи в сезоне запланирован на завтрашнюю встречу с «Чикаго».

Хоукинс может побить рекорд НБА: бывший защитник «Коннектикута» реализует минимум один дальний бросок уже в 19 матчах подряд. Лучший результат в первых матчах в лиге – 20 – принадлежит Дэмиану Лилларду и Руди Фернандесу.

Совершая 7,5 попытки за матч, Хоукинс точен в 37,5% из них.

Мерфи в прошлом сезоне попадал 40,6% своих дальних бросков.

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4 комментария
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У Пеликанов не только Мёрфи и Хоукинс из-за дуги шарашат нехило, там и Джонс, и Дэниэлс, и Ингрэм, и Си Джей, и Валан, и Альварадо шмаляют так, что только зевало раскрывай и смотри, как мячик в корзинку уходит. Зелер и Нэнс тоже умеют, как и Зайон.
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интересно слонёнок к этому отношение имеет по статистике?)
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Я-то думал, Трой Мёрфи угарает,а это какой-то Трей.
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Очень лестный комментарий в адрес Дерозана и Коби Уайта от второгодки
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