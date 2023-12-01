Решение об участии Джоэла Эмбиида в матче против «Бостона» будет принято ближе к началу игры

Теги Бостон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может пропустить гостевую встречу с «Бостоном».

Эмбиид не присутствовал на утренней бросковой тренировке, а в официальном протоколе его статус на игру обозначен как «под вопросом» (болезнь).

Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, решение о его участии в матче будет принято ближе к началу игру.

Действующий MVP лидирует в лиге по результативности за матч, набирая в среднем 32 очка, также записывая в свой актив 11,3 подбора, 6,6 передачи, 1,9 блок-шота и перехват при 49,8% реализации с игры.

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2 комментария
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Эмбиид перед матчем: а Хорфорд выйдет?
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Опять мвп статку портить не хочет.
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