Чет Холмгрен об Эмбииде: «Никто не способен защищаться против таких игроков один на один»

Центровой «Оклахомы» после поражения от «Филадельфии» (123:127) объяснил, насколько тяжело играть в обороне против действующего MVP Джоэла Эмбиида.

«Я знал, на каком уровне находится Эмбиид. Отличный баскетболист.

Но никто не способен защищаться против таких игроков один на один. Все сводится к командной обороне. Вот что такое », – заявил Холмгрен.

За 37 минут Эмбиид реализовал 8 из 18 с игры и 19 из 21 с линии штрафных бросков.