Чет Холмгрен об Эмбииде: «Никто не способен защищаться против таких игроков один на один»
Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен после поражения от «Филадельфии» (123:127) объяснил, насколько тяжело играть в обороне против действующего MVP Джоэла Эмбиида.
«Я знал, на каком уровне находится Эмбиид. Отличный баскетболист.
Но никто не способен защищаться против таких игроков один на один. Все сводится к командной обороне. Вот что такое НБА», – заявил Холмгрен.
За 37 минут Эмбиид реализовал 8 из 18 с игры и 19 из 21 с линии штрафных бросков.
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