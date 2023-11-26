Чет Холмгрен об Эмбииде: «Никто не способен защищаться против таких игроков один на один»

Теги Филадельфия НБА Оклахома-Сити Джоэл Эмбиид Чет Холмгрен Баскетбол

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен после поражения от «Филадельфии» (123:127) объяснил, насколько тяжело играть в обороне против действующего MVP Джоэла Эмбиида.

«Я знал, на каком уровне находится Эмбиид. Отличный баскетболист.

Но никто не способен защищаться против таких игроков один на один. Все сводится к командной обороне. Вот что такое НБА», – заявил Холмгрен.

За 37 минут Эмбиид реализовал 8 из 18 с игры и 19 из 21 с линии штрафных бросков.

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3 комментария

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Gr1mPatron
Хорфорд бы поспорил
+12
-4
+8
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Артем Андреев
"Щенок, ты у меня тут поговори" - подумал Хорфорд.
+7
-3
+4
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VKing24
Тем не менее Чет неплохо смотрелся
+4
0
+4
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