Кайри Ирвинг: «К сожалению, я, Харден и Дюрэнт стали той частью истории НБА под названием «Что было бы, если бы»

Теги Даллас Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Джеймс Харден Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг не считает свой этап карьеры в составе «Бруклина» разочарованием, но признался, что жалеет о нереализованном потенциале звездного трио с Кевином Дюрэнтом и Джеймсом Харденом.

«К сожалению, я, Джеймс и Кей-Ди стали той частью истории НБА под названием «Что было бы, если бы». Мы были суперкомандой, и от нас были большие ожидания. Провели несколько хороших сезонов, но мы не могли контролировать ситуацию с вакцинами и мандатами в Нью-Йорке и прочими обстоятельствами. Я не рассматриваю этот этап своей карьеры как разочарование.

Это как один из тех моментов, когда ты потерял девушку своей мечты. И это будет у тебя в голове всю оставшуюся жизнь. Сейчас у тебя прекрасная жена, дети и все такое. Так что я даже не думаю об этом – не хочу нарываться на проблемы с женой. Не думаю ни о ком другом. Просто в голове крутится мысль, что ты упустил что-то невероятное», – поделился Ирвинг.

21 комментарий

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Алексааандр
теперь судя по всему эстафету приняли Финикс и Клипперс
+24
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Samsonov_24_4_11_15
Жаль, что Дюрэнт тогда заступил
+23
-3
+20
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greatst
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Жаль, что Дюрэнт тогда заступил
Да, этот сантиметр возможно изменил не просто победителя того сезона, но и будущее франшизы и ее главных звезд. Но кайри прав - что было то было)
+9
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+9
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Eskender
Так бы сразу и сказали, что у них просто мандата не было... а то разводили тут 2 года тайны мадридского двора...
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+3
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SirMax
Ответ greatst
Да, этот сантиметр возможно изменил не просто победителя того сезона, но и будущее франшизы и ее главных звезд. Но кайри прав - что было то было)
Да, Крис Пол был бы все-таки с титулом
+3
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Van
Да что то многовато "а что, если..." на три вполне физически здоровые карьеры набрали и продолжают. Представляю какие простыни разборов всех перипетий будут лет через 20, чтобы новые фаны НБА смогли разобраться.
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leon01
Кайри ты настолько талантлив , что мог бы достичь большего, но ты настолько … удак что довольствуйся тем что есть
+4
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ greatst
Да, этот сантиметр возможно изменил не просто победителя того сезона, но и будущее франшизы и ее главных звезд. Но кайри прав - что было то было)
И их судьбы)
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Антон Киселёв
Ответ Misha_Sapunov
боже, эти плоскощемельщики и у нас есть.. печаль и стыд.
Типичный ковидобес - на приведённые факты, которые легко найти на сайте ВОЗ и в научной лит-ре, отвечают бредом про плоскоземельщиков, рептилоидов и Нибиру)
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Misha_Sapunov
Ответ Антон Киселёв
Ну хоть не отрицаешь) А теперь бегом на "ревакцинацию"!Ведь ВОЗ не снимал статус пандемии, это факт, а тебе нужны только факты и мнение "учёных", а не всяких там Ирвингов)
боже, эти плоскощемельщики и у нас есть.. печаль и стыд.
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Антон Киселёв
Ответ Misha_Sapunov
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Ну хоть не отрицаешь) А теперь бегом на "ревакцинацию"!Ведь ВОЗ не снимал статус пандемии, это факт, а тебе нужны только факты и мнение "учёных", а не всяких там Ирвингов)
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Misha_Sapunov
Ответ Антон Киселёв
Чел, если тебе там каким-то образом почудилось слово "дудь", то видимо вакцина от ковид была забористая. Не благодари)
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Антон Киселёв
Ответ Misha_Sapunov
фамилия ассоциируется с ложью, подтасовкой фактов, мерзким поведением и тупой повесткой. не благодари)
Чел, если тебе там каким-то образом почудилось слово "дудь", то видимо вакцина от ковид была забористая. Не благодари)
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Misha_Sapunov
Ответ Антон Киселёв
Так российское ТВ, как и телесети по всему миру поддерживали нагнетание истерии вокруг ковида, причём здесь фамилия?
фамилия ассоциируется с ложью, подтасовкой фактов, мерзким поведением и тупой повесткой. не благодари)
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Двестик Двестик
При всём уважении, мы как раз стали свидетелями того, что получилось. Без "бы".
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altar
но получилось то, что получилось
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minotavr0706
Да уж, нападение у того Бруклина было ультимативное
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