Разыгрывающий « » не считает свой этап карьеры в составе « » разочарованием, но признался, что жалеет о нереализованном потенциале звездного трио с и Джеймсом Харденом.

«К сожалению, я, Джеймс и Кей-Ди стали той частью истории под названием «Что было бы, если бы». Мы были суперкомандой, и от нас были большие ожидания. Провели несколько хороших сезонов, но мы не могли контролировать ситуацию с вакцинами и мандатами в Нью-Йорке и прочими обстоятельствами. Я не рассматриваю этот этап своей карьеры как разочарование.

Это как один из тех моментов, когда ты потерял девушку своей мечты. И это будет у тебя в голове всю оставшуюся жизнь. Сейчас у тебя прекрасная жена, дети и все такое. Так что я даже не думаю об этом – не хочу нарываться на проблемы с женой. Не думаю ни о ком другом. Просто в голове крутится мысль, что ты упустил что-то невероятное», – поделился Ирвинг.