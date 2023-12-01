Джоэл Эмбиид может не сыграть против «Бостона» по болезни. Центрового «Сиксерс» не было на утренней разминке

Центровой «Филадельфии» может пропустить гостевую встречу с « ».

Как информирует журналист ESPN Тим Бонтемпс, Эмбиид не присутствовал на утренней бросковой тренировке, а в официальном протоколе его статус на игру обозначен как «под вопросом» (болезнь).

Эмбиид не играл с «Новым Орлеаном» (114:124) в среду. Действующий MVP лидирует в лиге по результативности за матч, набирая в среднем 32 очка, также записывая в свой актив 11,3 подбора, 6,6 передачи, 1,9 блок-шота и перехват при 49,8% реализации с игры.