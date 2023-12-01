Джоэл Эмбиид может не сыграть против «Бостона» по болезни. Центрового «Сиксерс» не было на утренней разминке

Теги Бостон Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может пропустить гостевую встречу с «Бостоном».

Как информирует журналист ESPN Тим Бонтемпс, Эмбиид не присутствовал на утренней бросковой тренировке, а в официальном протоколе его статус на игру обозначен как «под вопросом» (болезнь).

Эмбиид не играл с «Новым Орлеаном» (114:124) в среду. Действующий MVP лидирует в лиге по результативности за матч, набирая в среднем 32 очка, также записывая в свой актив 11,3 подбора, 6,6 передачи, 1,9 блок-шота и перехват при 49,8% реализации с игры.

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4 комментария
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"по болезни"

Одна доминиканская лихорадка, часто заставляет чувствовать себя усыновленным
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Болезнь? "Медвежья", перед Большим Элом?
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Против папы решил не выходить сегодня. Можно понять.
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Здоровья Эмбиду, фарта Лилларду, победы Бостону.
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