Донован Митчелл дважды промахнулся со средней с сопротивлением Макса Кристи в концовке, «Лейкерс» на выезде обыграли «Кливленд»

«Лейкерс» в гостевой встрече справились с « » – 121:115.

В концовке матча при «-2» на табло лидер «Кавс» исполнил бросок со средней с сопротивлением второгодки , но промахнулся. После двух точных штрафных от Остина Ривза Митчелл снова попытался разобраться с Кристи в изоляции, но вновь не был точен.

Митчелл набрал 22 очка, 6 передач и 5 подборов, реализовав 4 из 18 с игры и 12 из 13 с линии.

«Кавс» опустились на 8-е место Востока с результатом 8-8, « » (10-7) также идут восьмыми – в Западной конференции.