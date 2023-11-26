Донован Митчелл дважды промахнулся со средней с сопротивлением Макса Кристи в концовке, «Лейкерс» на выезде обыграли «Кливленд»

Теги Кливленд Лейкерс НБА Баскетбол - видео Донован Митчелл Макс Кристи Баскетбол

«Лейкерс» в гостевой встрече справились с «Кливлендом» – 121:115.

В концовке матча при «-2» на табло лидер «Кавс» Донован Митчелл исполнил бросок со средней с сопротивлением второгодки Макса Кристи, но промахнулся. После двух точных штрафных от Остина Ривза Митчелл снова попытался разобраться с Кристи в изоляции, но вновь не был точен.

Митчелл набрал 22 очка, 6 передач и 5 подборов, реализовав 4 из 18 с игры и 12 из 13 с линии.

«Кавс» опустились на 8-е место Востока с результатом 8-8, «Лейкерс» (10-7) также идут восьмыми – в Западной конференции.

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