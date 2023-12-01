Джейлен Брансон набрал 42 очка и 8 передач, «Нью-Йорк» продлил серию поражений «Детройта»

« » в четверг продлил серию поражений « » до отметки «16», одолев соперника в домашнем матче со счетом 118:112.

В составе «Никс» разыгрывающий набрал 42 очка, 6 подборов, 8 передач и 1 перехват при 13 из 24 с игры (7 из 12 3-очковые) и 9 из 10 с линии.

«Эта команда может обыграть любого соперника. Так что мы не думали о серии поражений, а о том, в чем они хороши», – признался Брансон после матча.