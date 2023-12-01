Владимир Гомельский о развитии системы подготовки молодых баскетболистов: «Кириленко успешно этим занимается, хотя и несколько медленно»

Теги РФБ Андрей Кириленко Владимир Гомельский Баскетбол

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в своей конференции оценил работу президента РФБ Андрея Кириленко по развитию системы подготовки молодых баскетболистов.

Пользователь: А вообще чем по вашему мнению занимается Кириленко и РФБ? Что мешает создать такую же или похожую систему подготовки баскетболистов, как у сербов?

Неужели это так дорого – разработать единую систему подготовки молодых спортсменов, учитывая это не такой уж массовый спорт? Столько денег вкладывают в профессионалов, но забывают молодежь.

Гомельский: Финансирование системы подготовки молодых баскетболистов – это только часть решения проблемы. Есть еще подготовка тренеров, которые должны будут заниматься этой самой подготовкой, создание материальной базы для полноценной и всесторонней подготовки. Вот этой частью проблемы Кириленко и ФБР занимается. Я считаю, что занимается успешно, хотя и несколько медленно. Но создание материальной базы – самая дорогостоящая часть проблемы.

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1 комментарий
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а как это выглядит со стороны тренеров и родителей спорсменов? Может здесь есть родители юных баскетболистов? я знаю ситуацию в другом виде спорта, и она плачевная. Спортшколы заинтересованы только в списочном составе групп и явке тренеров на работу. Результаты постольку-поскольку. Сборы и выезды на соревнования не финансируюся, на инвентарь средств нет.
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