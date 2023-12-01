Руди Гобер: «Если Таунс будет бросать из угла, то «Вулвз» будут набирать по 150 очков. Но придержим это до финала»

Теги Миннесота НБА Руди Гобер Карл-Энтони Таунс Баскетбол

Центровой «Миннесоты» Руди Гобер рассказал, как сказывается на игре команды прогресс Карла-Энтони Таунса в реализации дальних бросков.

В минувшем сезоне Таунс попадал 36,6% из-за дуги, в нынешнем – 41,1%.

«Иногда я пытаюсь заслать Таунса в угол площадки. Говорю КЭТу, что если бы сам бросал на его уровне, то не вылезал бы из угла. Потому что мы бы набирали по 150 очков. Но это уже следующий уровень. Придержим это для финальной серии. В финале КЭТ будет тусоваться в углу.

Он и правда стал намного лучше в смысле растягивания обороны соперника. И это другой уровень, потому что теперь, когда мы оба на площадке одновременно, то КЭТ с его способностями отлично справляется с созданием открытого пространства и осложняет жизнь защите соперника. Им приходится оставлять либо меня под кольцом, либо Таунса бросать из-за дуги. Или Майка Конли на дуге, Энтони Эдвардса, Джейдена или Никейла. Так что им приходится непросто. А мы становимся намного лучше», – заявил Гобер.

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6 комментариев
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А если ещё и Гобер начнёт трёхи лить, то через неделю можно перстни выдать, да завершить сезон
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Гобер бы лучше придержал свой пафос, потому что команда пусть и начала здорово, но впереди еще очень много работы. Если будет здоровый ростер - Минни и правда может далеко зайти в этом сезоне, ибо, как Руди сам косвенно и сказал, стартовая пятерка у Волков очень сильная (на мой взгляд одна из сильнейших в лиге). Удачи парням и минимум травм 🤞🏻
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Лучший бросающий большой в истории в деле?
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В ПО вы вылетите в первом раунде.
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