Центровой «Миннесоты» рассказал, как сказывается на игре команды прогресс Карла-Энтони Таунса в реализации дальних бросков.

В минувшем сезоне Таунс попадал 36,6% из-за дуги, в нынешнем – 41,1%.

«Иногда я пытаюсь заслать Таунса в угол площадки. Говорю КЭТу, что если бы сам бросал на его уровне, то не вылезал бы из угла. Потому что мы бы набирали по 150 очков. Но это уже следующий уровень. Придержим это для финальной серии. В финале КЭТ будет тусоваться в углу.

Он и правда стал намного лучше в смысле растягивания обороны соперника. И это другой уровень, потому что теперь, когда мы оба на площадке одновременно, то КЭТ с его способностями отлично справляется с созданием открытого пространства и осложняет жизнь защите соперника. Им приходится оставлять либо меня под кольцом, либо Таунса бросать из-за дуги. Или Майка Конли на дуге, Энтони Эдвардса, Джейдена или Никейла. Так что им приходится непросто. А мы становимся намного лучше», – заявил Гобер.