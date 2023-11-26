Адриатическая лига. «Студентски центар» в гостях обыграл ФМП, «Сплит» победил «Морнар Бар»

Теги результаты Адриатическая лига ФМП Сплит Морнар Бар Студентски центар Баскетбол

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.

«Студентски центар» в гостях обыграл ФМП, «Сплит» победил «Морнар Бар».

Адриатическая лига 

Регулярный чемпионат

ФМП – Студентски центар 86:99 (16:16, 28:25, 23:29, 19:29)
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Košarkaška dvorana FMP»
Онлайн матча
ФМП
Бессон (24 + 7 потерь), Суботич (17), Люк (12 + 6 передач), Watson Jr. (2), Симович (0) – старт; Шаранович (10), Степанович (10), Walker (3), Ашчерич (3), Живанович (3), Павичевич (2).
Студентски центар
Каменяш (22 + 12 подборов), Доукинс (16), Хаджибегович (12), Капуста (10 + 9 передач), Дрежняк (5) – старт; Павличевич (18), Бошавац (9), Дробняк (4), Mirković (3), Вучелич (0), Ивишич (0), Бачович (0).

Морнар Бар – Сплит 76:93 (21:18, 22:23, 14:23, 19:29)
Дата проведения
26 ноября, 21.00, «Topolica»
Онлайн матча
Морнар Бар
Murray Jr. (21 + 6 передач), Льюис (17), Уоллер (13), Гаврилович (13 + 7 подборов), Старовлах (0) – старт; Dunn-Martin (8), Jovanović (2), Радетич (2), Микович (0).
Сплит
Шортер (21), Рунич (20 + 16 подборов), Любичич (8), Фандерберк (7), Гнидич (0 + 7 передач) – старт; Салливан (22 + 7 подборов), Калайжич (13), Тишма (2), Вуко (0).

Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Партизан Сербия – 5-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Борац Чачак Сербия – 4-4, Задар Хорватия – 4-5, ФМП Сербия – 3-6, Цибона Хорватия – 3-6, КРКА Словения – 2-6, Сплит Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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