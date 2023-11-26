Адриатическая лига. «Студентски центар» в гостях обыграл ФМП, «Сплит» победил «Морнар Бар»
В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата Адриатической лиги прошли два матча.
«Студентски центар» в гостях обыграл ФМП, «Сплит» победил «Морнар Бар».
Адриатическая лига
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Košarkaška dvorana FMP»
- ФМП
- Бессон (24 + 7 потерь), Суботич (17), Люк (12 + 6 передач), Watson Jr. (2), Симович (0) – старт; Шаранович (10), Степанович (10), Walker (3), Ашчерич (3), Живанович (3), Павичевич (2).
- Дата проведения
- 26 ноября, 21.00, «Topolica»
- Морнар Бар
- Murray Jr. (21 + 6 передач), Льюис (17), Уоллер (13), Гаврилович (13 + 7 подборов), Старовлах (0) – старт; Dunn-Martin (8), Jovanović (2), Радетич (2), Микович (0).
Положение команд: Црвена Звезда Сербия – 7-1, Игокеа Босния и Герцеговина – 7-2, Цедевита-Олимпия Словения – 7-2, Будучность Черногория – 6-3, Партизан Сербия – 5-3, Мега Сербия – 5-4, Студентски центар Черногория – 5-4, Борац Чачак Сербия – 4-4, Задар Хорватия – 4-5, ФМП Сербия – 3-6, Цибона Хорватия – 3-6, КРКА Словения – 2-6, Сплит Хорватия – 2-7, Морнар Бар Черногория – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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