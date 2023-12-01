Перехват и лэй-ап на последней секунде овертайма принесли «Фенербахче» победу над «Реалом»
«Фенербахче» прервал серию «Реала» из 10 побед подряд, обыграв мадридскую команду в овертайме со счетом 100:99.
За 6:42 до конца четвертой четверти «Реал» вел в счете на 14 очков. «Фенербахче» удалось вернуться в игру и благодаря трехочковому от Скотти Уилбекина сравнять счет за 10 секунд до конца основного времени матча и перевести игру в овертайм.
На последних секундах овертайма при счете 99:98 в пользу «Реала» игроки «Фенербахче» совершили перехват и Ям Мадар исполнил победный лэй-ап за секунду до конца.
Лучшими составе победителей стали Марко Гудурич (21 очко, 7 подборов, 5 передач) и Скотти Уилбекин (19 очков, 5 подборов, 2 перехвата).
У «Реала» отличился Факундо Кампаццо – 33 очка и 7 передач.