Перехват и лэй-ап на последней секунде овертайма принесли «Фенербахче» победу над «Реалом»

«Фенербахче» прервал серию « » из 10 побед подряд, обыграв мадридскую команду в овертайме со счетом 100:99.

За 6:42 до конца четвертой четверти «Реал» вел в счете на 14 очков. « » удалось вернуться в игру и благодаря трехочковому от сравнять счет за 10 секунд до конца основного времени матча и перевести игру в овертайм.

На последних секундах овертайма при счете 99:98 в пользу «Реала» игроки «Фенербахче» совершили перехват и исполнил победный лэй-ап за секунду до конца.

Лучшими составе победителей стали Марко Гудурич (21 очко, 7 подборов, 5 передач) и Скотти Уилбекин (19 очков, 5 подборов, 2 перехвата).

У «Реала» отличился – 33 очка и 7 передач.