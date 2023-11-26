Чемпионат Турции. «Дарушафака» проиграла «Тофашу», «Фенербахче» разобрался с «Петким Спором»

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В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча.

«Дарушафака» проиграла «Тофашу», «Фенербахче» разобрался с «Петким Спором».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Дарушафака – Тофаш 76:82 (18:19, 17:13, 19:23, 22:27)
Дата проведения
26 ноября, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча
Дарушафака
Оллман (21 + 6 передач), Маккормак (19 + 9 подборов), Абдур-Рахман (14 + 9 передач), Демир (5), Онджель (3) – старт; Коркмаз (7), Уизерс (5 + 7 подборов), Яшар (2), Дора (0), Куш (0).
Тофаш
Шакич (12), Уинстон (11), О'Брайен (10), Wiley (10 + 7 подборов), Куртулдум (9) – старт; Хоумсли (23), Демир (4 + 9 подборов + 5 потерь), Гечим (3), Дженгиз (0), Туна (0), Акдамар (0).

Бурсаспор – Самсунспор 78:74 OT (9:17, 17:12, 20:20, 21:18, 11:7)
Дата проведения
26 ноября, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
Онлайн матча
Бурсаспор
Мишино (13), Браун (12 + 7 подборов), Янг (8), Мутаф (0), Эрден (0) – старт; Флойд (30), Хэмилтон (9), Ал (2), Ташкыран (2), Тюрен (2 + 7 подборов).
Самсунспор
Кроуфорд (18), Кайзер (16 + 10 подборов), Баш (10), Леви (8 + 10 подборов), Муни (5) – старт; Хенри (17 + 8 подборов + 7 передач), Сатыр (0), Sert (0), Kalkan (0), Сезгюн (0).

Фенербахче – Петким Спор 96:85 (26:16, 32:24, 20:17, 18:28)
Дата проведения
26 ноября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче
Шанлы (19), Хэйс (17), Гудурич (9 + 6 передач), Дорси (6 + 6 передач), Калатес (5 + 7 передач) – старт; Махмутоглу (18), Мотли (11), Хазер (9 + 6 передач), Mestoglu (2), Ekşioğlu (0).
Петким Спор
Томас (16), Симмонс (6), Зорикс (5), Олдридж (1), Эрюлькю (0) – старт; Агва (21), Эфианайи (18 + 7 передач), Танышан (8), Сонсырма (6), Гюльтекин (4).

Положение команд: Фенербахче – 8-1, Анадолу Эфес – 7-1, Дарушафака – 6-3, Каршияка – 6-3, Бешикташ – 6-3, Бурсаспор – 6-3, Петким Спор – 5-4, Тюрк Телеком – 5-4, Маниса – 4-4, Галатасарай – 4-4, Бахчешехир – 4-5, Тофаш – 4-5, Бююкчекмедже – 2-7, Бодрумспор – 1-7, Самсунспор – 1-8, Меркезефенди – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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