Чемпионат Турции. «Дарушафака» проиграла «Тофашу», «Фенербахче» разобрался с «Петким Спором»
В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча.
«Дарушафака» проиграла «Тофашу», «Фенербахче» разобрался с «Петким Спором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 26 ноября, 13.00, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
- Дарушафака
- Оллман (21 + 6 передач), Маккормак (19 + 9 подборов), Абдур-Рахман (14 + 9 передач), Демир (5), Онджель (3) – старт; Коркмаз (7), Уизерс (5 + 7 подборов), Яшар (2), Дора (0), Куш (0).
- Дата проведения
- 26 ноября, 15.30, «Tofaş Spor Salonu»
- Бурсаспор
- Мишино (13), Браун (12 + 7 подборов), Янг (8), Мутаф (0), Эрден (0) – старт; Флойд (30), Хэмилтон (9), Ал (2), Ташкыран (2), Тюрен (2 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 26 ноября, 18.00, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче
- Шанлы (19), Хэйс (17), Гудурич (9 + 6 передач), Дорси (6 + 6 передач), Калатес (5 + 7 передач) – старт; Махмутоглу (18), Мотли (11), Хазер (9 + 6 передач), Mestoglu (2), Ekşioğlu (0).
Положение команд: Фенербахче – 8-1, Анадолу Эфес – 7-1, Дарушафака – 6-3, Каршияка – 6-3, Бешикташ – 6-3, Бурсаспор – 6-3, Петким Спор – 5-4, Тюрк Телеком – 5-4, Маниса – 4-4, Галатасарай – 4-4, Бахчешехир – 4-5, Тофаш – 4-5, Бююкчекмедже – 2-7, Бодрумспор – 1-7, Самсунспор – 1-8, Меркезефенди – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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