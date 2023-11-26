Чемпионат Турции. «Дарушафака» проиграла «Тофашу», «Фенербахче» разобрался с «Петким Спором»

В воскресенье, 26 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги прошли три матча.

«Дарушафака» проиграла «Тофашу», «Фенербахче» разобрался с « ».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 8-1, Анадолу Эфес – 7-1, – 6-3, Каршияка – 6-3, Бешикташ – 6-3, Бурсаспор – 6-3, Петким Спор – 5-4, Тюрк Телеком – 5-4, Маниса – 4-4, – 4-4, – 4-5, – 4-5, Бююкчекмедже – 2-7, Бодрумспор – 1-7, Самсунспор – 1-8, Меркезефенди – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.