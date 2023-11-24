Димитриса Итудиса удалили в матче против «Виртуса» за споры с судьей

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Виртус Димитрис Итудис Баскетбол

Главный тренер «Фенербахче» Димитрис Итудис получил два технических фола и был удален во время матча против «Виртуса» (79:87) в рамках Евролиги.

Инцидент случился за 6:05 до конца третьей четверти при счете 55:46 в пользу «Виртуса». Торнике Шенгелия оттолкнул Найджела Хейса-Дэвиса и легко набрал два очка. Итудис требовал озафиксировать фол в нападении, но судьи промолчали.

Недовольный отсутствием свистка, греческий тренер начал бегать взад и вперед по боковой линии, в конечном итоге столкнувшись с одним из судей, Хуаном Карлосом Гарсией.

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