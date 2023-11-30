Денис Годлевский покинул тренерский штаб «Нижнего Новгорода»

Теги БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Денис Годлевский Баскетбол

Денис Годлевский покинул должность ассистента главного тренера «Нижнего Новгорода. Стороны договорились о досрочном прекращении рабочего контракта. 

Экс-тренер и многолетний скаут ЦСКА присоединился к «Нижнему Новгороду» летом 2023 года, принял участие в подготовке команды к сезону, а также провел с ней два игровых месяца.

В штабе Зорана Лукича остались Сергей Козин и Горан Вучкович.

Годлевский на протяжении последних восьми лет был частью штаба ЦСКА, исполняя обязанности скаута, а затем и ассистента тренера. В его коллекции также два титула Евролиги и пять золотых медалей Лиги ВТБ.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
у БК Московского появляются шансы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий