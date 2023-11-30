Денис Годлевский покинул тренерский штаб «Нижнего Новгорода»

Денис Годлевский покинул должность ассистента главного тренера «Нижнего Новгорода. Стороны договорились о досрочном прекращении рабочего контракта.

Экс-тренер и многолетний скаут ЦСКА присоединился к «Нижнему Новгороду» летом 2023 года, принял участие в подготовке команды к сезону, а также провел с ней два игровых месяца.

В штабе Зорана Лукича остались Сергей Козин и Горан Вучкович.

Годлевский на протяжении последних восьми лет был частью штаба ЦСКА, исполняя обязанности скаута, а затем и ассистента тренера. В его коллекции также два титула Евролиги и пять золотых медалей Лиги ВТБ.