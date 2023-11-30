В «Торонто» «обеспокоены», что им не удастся сохранить О Джи Ануноби
«Торонто» попытается обменять легкого форварда О Джи Ануноби перед дедлайном, считают руководители команд НБА, с которыми пообщался HoopsHype.
По их мнению, «Рэпторс» обеспокоены, что Ануноби откажется от опции на 19,9 млн долларов за сезон-2024/25 и выйдет на рынок. В канадской организации считают, что конкуренты могут дать британцу краткосрочный максимальный контракт из-за ограниченного количества сильных свободных агентов следующим летом.
В 14 матчах регулярки 26-летний Ануноби набирает в среднем 15,1 очка, 4,1 подбора и перехват при 47,3% с игры и 40,4% из-за дуги.
Давай, минусатор, работай. Нам с тобой надо сегодня сделать мне 37 тысяч рейтинг)))