В «Торонто» «обеспокоены», что им не удастся сохранить О Джи Ануноби

Теги Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

«Торонто» попытается обменять легкого форварда О Джи Ануноби перед дедлайном, считают руководители команд НБА, с которыми пообщался HoopsHype.

По их мнению, «Рэпторс» обеспокоены, что Ануноби откажется от опции на 19,9 млн долларов за сезон-2024/25 и выйдет на рынок. В канадской организации считают, что конкуренты могут дать британцу краткосрочный максимальный контракт из-за ограниченного количества сильных свободных агентов следующим летом.

В 14 матчах регулярки 26-летний Ануноби набирает в среднем 15,1 очка, 4,1 подбора и перехват при 47,3% с игры и 40,4% из-за дуги.

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17 комментариев
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Ответ *MVP*
уже за 15 очков дают максималку, мда
Ну он типа еще в защите пашет. Вроде как. )
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Торонто давно уже пора в перестройку уходить
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Ответ Rick Sorkin
В Оклахому зайдёт шикарно
Только если Дорта убирать из старта, а у него и контракт хороший, и в защите он не сильно хуже.
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Ответ Rick Sorkin
Убирать из старта нужно Гидди. Считай, оборона бетон
Тогда только один боллхэндлер будет в старте в лице ШГА.
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уже за 15 очков дают максималку, мда
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А ведь в прошлом году три пика первого раунда за него хотели.
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надеюсь в сакраменто приземлится по итогу
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Ответ *MVP*
уже за 15 очков дают максималку, мда
’’Единственный игрок способный остановить Дюранта ’’ цитата из прошлого года когда Инокентий ещё за Бруклин играл.
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Ответ AEZAKMI228
это кто так говорил
В прошлом году эта тема была популярна. И инсайдеры инсайдерили что все кто хочет в плов от Востока ведут переговоры с Торонто.
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Ответ AEZAKMI228
это кто так говорил
хотя бы вот он-https://www.sports.ru/basketball/1114883814-edrian-vodzhnarovski-perexod-dyurenta-v-sanz-mozhet-povysit-czennost-a.html
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У Ануноби и Тэйтума большое взаимное уважение. Сперва об этом писали, а потом я видел в трансляции, как они после матча о чём-то долго говорили друг с другом. Вопрос в том, кого Бостон может отдать взамен О Джи. В защите Ануноби зверюга, Кавай, видать, хорошо его поднатаскал в сезоне 2018/2019.
Давай, минусатор, работай. Нам с тобой надо сегодня сделать мне 37 тысяч рейтинг)))
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Ответ ПП ПП
’’Единственный игрок способный остановить Дюранта ’’ цитата из прошлого года когда Инокентий ещё за Бруклин играл.
это кто так говорил
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Ответ *MVP*
уже за 15 очков дают максималку, мда
но хотя бы краткосрочную, плюс дефается он
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Ответ Rick Sorkin
В Оклахому зайдёт шикарно
Зачем он нам и вместо кого? Тем более, он сразу сходу захочет жирный контракт - и когда придёт время продлять нашу молодёжь, платёжка будет уже занята. Нам бы с Гидди бы понять что дальше делать, да Уоллес, я уверен, будет не хуже Ануноби после 2-3 лет в лиге.
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