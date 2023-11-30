В «Торонто» «обеспокоены», что им не удастся сохранить О Джи Ануноби

« » попытается обменять легкого форварда перед дедлайном, считают руководители команд , с которыми пообщался HoopsHype.

По их мнению, «Рэпторс» обеспокоены, что Ануноби откажется от опции на 19,9 млн долларов за сезон-2024/25 и выйдет на рынок. В канадской организации считают, что конкуренты могут дать британцу краткосрочный максимальный контракт из-за ограниченного количества сильных свободных агентов следующим летом.

В 14 матчах регулярки 26-летний Ануноби набирает в среднем 15,1 очка, 4,1 подбора и перехват при 47,3% с игры и 40,4% из-за дуги.