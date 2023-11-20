«Сакраменто» будет пытаться усилиться звездным игроком перед дедлайном
«Сакраменто» будет пытаться выменять звездного игрока перед дедлайном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
«Они будут задействованы в переговорах по каждому доступному звездному игроку. Паскаль Сиакам, О Джи Ануноби, возможно, Зак Лавин», – сказал Чарания.
Бывший игрок НБА Лу Уильямс пошутил в ответ: «Ты когда-нибудь был в Сакраменто, Шэмс? Отличная организация, вы влюбитесь в атмосферу и фан-базу, но никто туда добровольно не поедет».
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