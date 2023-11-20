«Сакраменто» будет пытаться усилиться звездным игроком перед дедлайном

Теги Лу Уильямс Сакраменто НБА Зак Лавин Паскаль Сиакам О Джи Ануноби Шэмс Чарания Баскетбол

«Сакраменто» будет пытаться выменять звездного игрока перед дедлайном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Они будут задействованы в переговорах по каждому доступному звездному игроку. Паскаль Сиакам, О Джи Ануноби, возможно, Зак Лавин», – сказал Чарания.

Бывший игрок НБА Лу Уильямс пошутил в ответ: «Ты когда-нибудь был в Сакраменто, Шэмс? Отличная организация, вы влюбитесь в атмосферу и фан-базу, но никто туда добровольно не поедет».

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Esh197
Клея Томпсона можно присмотреть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bear7904
Походу, они не знают, что Лавин не звездный так то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
matheus
Сейчас то, чего не ехать, отличная же команда? Да и не того уровня звезды, чтобы условия ставить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Erge14
А что в Торонто распродажа началась?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий