«Сакраменто» будет пытаться усилиться звездным игроком перед дедлайном

«Сакраменто» будет пытаться выменять звездного игрока перед дедлайном, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

«Они будут задействованы в переговорах по каждому доступному звездному игроку. , , возможно, », – сказал Чарания.

Бывший игрок НБА Лу Уильямс пошутил в ответ: «Ты когда-нибудь был в , Шэмс? Отличная организация, вы влюбитесь в атмосферу и фан-базу, но никто туда добровольно не поедет».