Джефф Тиг о претензиях, что «Бостон» специально фолил на Драммонде: «Начните попадать штрафные броски»
Бывший игрок НБА Джефф Тиг не согласился с недовольством игроков и главного тренера «Чикаго», что «Бостон» начал намеренно нарушать правила на Андре Драммонде.
«Я бы не злился. Начните попадать штрафные броски. Вот и все. Вы могли набрать 20 очков.
Меня бы это не задело. Работаю тренером в старшей школе сейчас – когда хоть какие-то очки набирают, я уже доволен», – сказал Тиг.
«Бостону» нужно было улучшить разницу набранных и пропущенных очков для выхода в плей-офф из группы C Востока, где на путевку в четвертьфинал также претендовали «Орландо» и «Бруклин». «Кельтам» необходима была разница «+23» и выше.
Драммонд реализовал 1 из 6 с линии, «Селтикс» в итоге удалось добиться цели (124:97), заняв 1-е место в группе. В четвертьфинале команда встретится с «Индианой».