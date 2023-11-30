Джефф Тиг о претензиях, что «Бостон» специально фолил на Драммонде: «Начните попадать штрафные броски»

Бывший игрок НБА Джефф Тиг не согласился с недовольством игроков и главного тренера « », что « » начал намеренно нарушать правила на .

«Я бы не злился. Начните попадать штрафные броски. Вот и все. Вы могли набрать 20 очков.

Меня бы это не задело. Работаю тренером в старшей школе сейчас – когда хоть какие-то очки набирают, я уже доволен», – сказал Тиг.

«Бостону» нужно было улучшить разницу набранных и пропущенных очков для выхода в плей-офф из группы C Востока, где на путевку в четвертьфинал также претендовали «Орландо» и «Бруклин». «Кельтам» необходима была разница «+23» и выше.

Драммонд реализовал 1 из 6 с линии, «Селтикс» в итоге удалось добиться цели (124:97), заняв 1-е место в группе. В четвертьфинале команда встретится с «Индианой».