Джефф Тиг о претензиях, что «Бостон» специально фолил на Драммонде: «Начните попадать штрафные броски»

Теги Бостон Чикаго НБА Джефф Тиг Андре Драммонд Баскетбол

Бывший игрок НБА Джефф Тиг не согласился с недовольством игроков и главного тренера «Чикаго», что «Бостон» начал намеренно нарушать правила на Андре Драммонде.

«Я бы не злился. Начните попадать штрафные броски. Вот и все. Вы могли набрать 20 очков.

Меня бы это не задело. Работаю тренером в старшей школе сейчас – когда хоть какие-то очки набирают, я уже доволен», – сказал Тиг.

«Бостону» нужно было улучшить разницу набранных и пропущенных очков для выхода в плей-офф из группы C Востока, где на путевку в четвертьфинал также претендовали «Орландо» и «Бруклин». «Кельтам» необходима была разница «+23» и выше.

Драммонд реализовал 1 из 6 с линии, «Селтикс» в итоге удалось добиться цели (124:97), заняв 1-е место в группе. В четвертьфинале команда встретится с «Индианой».

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6 комментариев
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База из баскетбольных учебников за первый класс
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С таким подходом скоро любой фол, победа с разницей более чем в одно очко или броски в последней четверти матча, а иногда и выход соперников на площадку будут восприниматься как оскорбление другой команды... Вы же не дети в песочнице. Выходите и бейтесь до конца, а не нойте
+19
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+19
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Есть вариант попроще. Уберите Драммонда с площадки....
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Ну тут скорее вопрос к Доновану насчет наличия Драммонда на площадке в этот момент. Выпусти Вучевича, он попадет 5 из 6, и фолить перехотят.
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+3
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Хоть кто-то сказал умную мысль!
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Practice damn free throws (c) G. Popovic
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