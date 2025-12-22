2

Рейтинг лучших команд НБА. «Нью-Йорк» поднялся на 3-е место, «Клипперс» опустились на 27-ю строчку

НБА обновила еженедельный рейтинг лучших команд. «Нью‑Йорк» поднялся на две позиции и теперь идет 3-м. «Оклахома» сохраняет лидерство, «Денвер» остается на 2-м месте.

Полный рейтинг:

  1. «Оклахома» (предыдущее место – 1)

  2. «Денвер» (2)

  3. «Нью-Йорк» (5)

  4. «Детройт» (4)

  5. «Сан-Антонио» (6)

  6. «Хьюстон» (3)

  7. «Лейкерс» (7)

  8. «Бостон» (8)

  9. «Миннесота» (10)

  10. «Финикс» (9)

  11. «Орландо» (11)

  12. «Филадельфия» (15)

  13. «Торонто» (13)

  14. «Майами» (12)

  15. «Голден Стэйт» (17)

  16. «Атланта» (14)

  17. «Кливленд» (16)

  18. «Мемфис» (18)

  19. «Даллас» (19)

  20. «Портленд» (20)

  21. «Шарлотт» (22)

  22. «Юта» (23)

  23. «Новый Орлеан» (26)

  24. «Бруклин» (25)

  25. «Чикаго» (27)

  26. «Милуоки» (21)

  27. «Клипперс» (24)

  28. «Вашингтон» (28)

  29. «Сакраменто» (30)

  30. «Индиана» (29)

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Официальный сайт НБА
