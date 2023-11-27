Билли Донован останется на своем посту, несмотря на провальный старт сезона от «Чикаго»
Главный тренер «Чикаго» Билли Донован сохранит свою должность, несмотря на провалный старт сезона, сообщает NBC Sports Chicago.
«У Билли Донована, которого любят и уважают как владельцы, так и фронт-офис организации, осталось несколько лет до окончания срока действия контракта.
Хотя в последнее время такое случалось с Фредом Хойбергом и Джимом Бойленом, Рейнсдорфы, как правило, не любят платить тренерам за то, что они больше не работают. Так что Доновану ничего не грозит, хотя не будет неожиданностью, если в дальнейшем будут изменения в его тренерском штабе», – пишет обозреватель «Чикаго» Кей Си Джонсон.
Хойберг был уволен в начале декабря 2018 года после результата 5-19 на старте сезона. Сейчас «Буллс» идут с 5-13 в графе побед и поражений.
и нечего на ростер пенять, на травмы и на спад Вучевича. за три сезона, даже с учётом введения плей-инн, Донован вывел быков аж 1 раз в первый раунд.
Одной этой команды, которая пусть ничего и не добилась и мучилась от травм, но была настолько особенной, самобытной, волевой - достаточно, чтобы говорить, что проклятия не существует.
Донован потерял раздевалку, так что к нему очень большие вопросы как к тренеру. Ну и к офису вопросов не меньше. В своё время отдали Джимбо, который в Майами на морально-волевых столько лет тащит, и ни одного игрока с хоть сколько-нибудь схожей менталкой лидера с тех пор в команде нет.
Порой правда кажется, что вся та хрень, которая много лет творится в команде - это какое-то кармическое воздаяние за Джордана. Никак иначе это просто не объяснить
А то, что будет распродажа, наверное все уверены, других вариантов нет. Не продлевать же Дерозана, чтобы продлить агонию с другим тренером...
Никто там не ждёт результатов в этом сезоне точно, а может быть и вовсе взрывать будут. Поэтому и нового тренера раньше лета искать не будут. Владелец будет экономить на всём, на чём сможет