Билли Донован останется на своем посту, несмотря на провальный старт сезона от «Чикаго»

Главный тренер «Чикаго» Билли Донован сохранит свою должность, несмотря на провалный старт сезона, сообщает NBC Sports Chicago.

«У Билли Донована, которого любят и уважают как владельцы, так и фронт-офис организации, осталось несколько лет до окончания срока действия контракта.

Хотя в последнее время такое случалось с и Джимом Бойленом, Рейнсдорфы, как правило, не любят платить тренерам за то, что они больше не работают. Так что Доновану ничего не грозит, хотя не будет неожиданностью, если в дальнейшем будут изменения в его тренерском штабе», – пишет обозреватель « » Кей Си Джонсон.

Хойберг был уволен в начале декабря 2018 года после результата 5-19 на старте сезона. Сейчас «Буллс» идут с 5-13 в графе побед и поражений.