Билли Донован останется на своем посту, несмотря на провальный старт сезона от «Чикаго»

Теги Чикаго НБА Билли Донован Фред Хойберг Зак Лавин Джим Бойлен Баскетбол

Главный тренер «Чикаго» Билли Донован сохранит свою должность, несмотря на провалный старт сезона, сообщает NBC Sports Chicago.

«У Билли Донована, которого любят и уважают как владельцы, так и фронт-офис организации, осталось несколько лет до окончания срока действия контракта.

Хотя в последнее время такое случалось с Фредом Хойбергом и Джимом Бойленом, Рейнсдорфы, как правило, не любят платить тренерам за то, что они больше не работают. Так что Доновану ничего не грозит, хотя не будет неожиданностью, если в дальнейшем будут изменения в его тренерском штабе», – пишет обозреватель «Чикаго» Кей Си Джонсон.

Хойберг был уволен в начале декабря 2018 года после результата 5-19 на старте сезона. Сейчас «Буллс» идут с 5-13 в графе побед и поражений.

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17 комментариев

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andrushapumba
От лица болельщиков 29 команд лиги мы говорим спасибо!
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ГРУПА ЗИСК
Примите мои соболезнования, болелы Чикаго. Мы этого гения-маринователя таймаутов несколько сезонов в Оклахоме смотрели.
и нечего на ростер пенять, на травмы и на спад Вучевича. за три сезона, даже с учётом введения плей-инн, Донован вывел быков аж 1 раз в первый раунд.
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Батя ивана
У него кажется есть весомый компромат на владельцев, иначе эту новость не объяснить. У Буллс не такой плохой ростер, но играют они паршиво
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noke
Ответ ssstalker
Как болельщик "Буллз" без слёз на их игру в этом сезоне смотреть просто не могу - полный мрак и безысходность. В последней игре с Бруклином, когда в первой четверти залетело всё, что только можно, и вели +20 было стойкое ощущение, что всё равно продуют по итогу, что и произошло. Донован потерял раздевалку, так что к нему очень большие вопросы как к тренеру. Ну и к офису вопросов не меньше. В своё время отдали Джимбо, который в Майами на морально-волевых столько лет тащит, и ни одного игрока с хоть сколько-нибудь схожей менталкой лидера с тех пор в команде нет. Порой правда кажется, что вся та хрень, которая много лет творится в команде - это какое-то кармическое воздаяние за Джордана. Никак иначе это просто не объяснить
У Чикаго была команда Батлер-Ноа-Денг-Гибсон с добавлением кучи оригинальных и симпатичных персонажей вроде Рипа, капитана Кирка, Нэйта Робинсона и других "разыгрывающих на год", которые один сезон показывали баскетбол своей жизни (типа Ди Джея Огастина).
Одной этой команды, которая пусть ничего и не добилась и мучилась от травм, но была настолько особенной, самобытной, волевой - достаточно, чтобы говорить, что проклятия не существует.
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ssstalker
Как болельщик "Буллз" без слёз на их игру в этом сезоне смотреть просто не могу - полный мрак и безысходность. В последней игре с Бруклином, когда в первой четверти залетело всё, что только можно, и вели +20 было стойкое ощущение, что всё равно продуют по итогу, что и произошло.
Донован потерял раздевалку, так что к нему очень большие вопросы как к тренеру. Ну и к офису вопросов не меньше. В своё время отдали Джимбо, который в Майами на морально-волевых столько лет тащит, и ни одного игрока с хоть сколько-нибудь схожей менталкой лидера с тех пор в команде нет.
Порой правда кажется, что вся та хрень, которая много лет творится в команде - это какое-то кармическое воздаяние за Джордана. Никак иначе это просто не объяснить
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vzi
Ответ Daff Rogers
Сильнейшую команду в постджордановскую эру собрали в 2010 году. Прошло 13 лет и пока ничего лучше на горизонте не видать...очень жаль
Да, пиковый Дерек Роуз, системный тренер Тибодо, первое место в регулярке и финал конфы… Леброн помешал пройти дальше.
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Sundance Neeskens
Ответ Daff Rogers
Сильнейшую команду в постджордановскую эру собрали в 2010 году. Прошло 13 лет и пока ничего лучше на горизонте не видать...очень жаль
Всё дело во владельце и фронт-офисах, которые этот владелец и назначал. После эпохи МДжея могли и Кобе подписывать, и ЛеБрона. И сколько франчайзов упустили на драфтах с 18 по 21 годы, когда в перестройке находились.
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Evgeniy 72
Ответ Батя ивана
У него кажется есть весомый компромат на владельцев, иначе эту новость не объяснить. У Буллс не такой плохой ростер, но играют они паршиво
Да сейчас менять тренера бессмысленно, эту команду надо взрывать в любом случае. Донован студенческий тренер, пусть работает с парнями с драфта, с теми, кто его слушать будет.
А то, что будет распродажа, наверное все уверены, других вариантов нет. Не продлевать же Дерозана, чтобы продлить агонию с другим тренером...
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Jerry Rodrogha
Ответ ГРУПА ЗИСК
Примите мои соболезнования, болелы Чикаго. Мы этого гения-маринователя таймаутов несколько сезонов в Оклахоме смотрели. и нечего на ростер пенять, на травмы и на спад Вучевича. за три сезона, даже с учётом введения плей-инн, Донован вывел быков аж 1 раз в первый раунд.
Да не то чтобы кто-то в Донована верил. Просто никто не верит, что его замена сейчас что-то даст. Может быть, летом, если всё-таки соберутся что-то делать с командой...
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Daff Rogers
Сильнейшую команду в постджордановскую эру собрали в 2010 году. Прошло 13 лет и пока ничего лучше на горизонте не видать...очень жаль
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BurBon
Ответ NoSfer
Какие вообще перспективы у этого Чикаго, на ближайшие годы, кроме распродажи и перестройки? В такой ситуации хрен с ним, с Билли, как мне кажется... Быкам бы грамотного ГМ, чтобы ускорить процесс отталкивания ото дна
Никаких, потому что владельцу ..... на спортивный проект.
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NoSfer
Какие вообще перспективы у этого Чикаго, на ближайшие годы, кроме распродажи и перестройки? В такой ситуации хрен с ним, с Билли, как мне кажется... Быкам бы грамотного ГМ, чтобы ускорить процесс отталкивания ото дна
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BurBon
Да никто и не сомневался.
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Tim Timson
Ответ Daff Rogers
Сильнейшую команду в постджордановскую эру собрали в 2010 году. Прошло 13 лет и пока ничего лучше на горизонте не видать...очень жаль
в 9м может даже)
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Jerry Rodrogha
Ответ Батя ивана
У него кажется есть весомый компромат на владельцев, иначе эту новость не объяснить. У Буллс не такой плохой ростер, но играют они паршиво
Лонзо пропускает сезон. И не факт, что вообще нормально карьеру возобновит, что-то грустно у всех братьев со здоровьем. Даже с ним к перспективе ростера много вопросов.
Никто там не ждёт результатов в этом сезоне точно, а может быть и вовсе взрывать будут. Поэтому и нового тренера раньше лета искать не будут. Владелец будет экономить на всём, на чём сможет
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Батя ивана
Ответ Evgeniy 72
Да сейчас менять тренера бессмысленно, эту команду надо взрывать в любом случае. Донован студенческий тренер, пусть работает с парнями с драфта, с теми, кто его слушать будет. А то, что будет распродажа, наверное все уверены, других вариантов нет. Не продлевать же Дерозана, чтобы продлить агонию с другим тренером...
Взрывать, то конечно надо. Но у Чикаго никто из молодых последнее время вроде не прибавил, так что сомневаюсь, что Донован будет полезен
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