Кавай Ленард поставил сверху с фолом Джавейла Макги

Теги Клипперс Сакраменто НБА Баскетбол - видео Джавейл Макги Кавай Ленард Баскетбол

«Клипперс» в гостях справились с «Сакраменто» – 131:117.

Форвард «парусников» Кавай Ленард в концовке 3-й четверти разобрался на дуге с Трэем Лайлсом, прошел под кольцо и исполнил эффектный данк с сопротивлением центрового Джавейла Макги. Штрафной Ленард не реализовал.

За 37 минут на паркете форвард отметился 34 очками, 9 подборами, 3 передачами, 2 блок-шотами и перехватом (14 из 18 с игры, 4 из 6 с линии).

«Клипперс» (8-9) поднялись на 11-е место Запада, «Кингз» (10-7) идут 6-ми.

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4 комментария
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Поникший Руй
Ответ Роман Бояринов
Очень скучал по нему и вроде уже опять приходит в киборгформу. Вот бы без травм обошлось
Это как надеяться, что зимой снега не будет
+9
-1
+8
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Роман Бояринов
Очень скучал по нему и вроде уже опять приходит в киборгформу. Вот бы без травм обошлось
+2
0
+2
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mqh9pzrxgf
Ответ Поникший Руй
Это как надеяться, что зимой снега не будет
Ну если речь о Майами или ЛА то вполне😂
+1
0
+1
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Ed Monix
Здоровья Каваю, здоровья в первую очередь. И чтоб никакая, простите за мой французский, падла его опять умышленно не травмировала
+2
-2
0
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