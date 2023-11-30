Кавай Ленард поставил сверху с фолом Джавейла Макги
«Клипперс» в гостях справились с «Сакраменто» – 131:117.
Форвард «парусников» Кавай Ленард в концовке 3-й четверти разобрался на дуге с Трэем Лайлсом, прошел под кольцо и исполнил эффектный данк с сопротивлением центрового Джавейла Макги. Штрафной Ленард не реализовал.
За 37 минут на паркете форвард отметился 34 очками, 9 подборами, 3 передачами, 2 блок-шотами и перехватом (14 из 18 с игры, 4 из 6 с линии).
«Клипперс» (8-9) поднялись на 11-е место Запада, «Кингз» (10-7) идут 6-ми.