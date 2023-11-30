Кавай Ленард поставил сверху с фолом Джавейла Макги

«Клипперс» в гостях справились с « » – 131:117.

Форвард «парусников» в концовке 3-й четверти разобрался на дуге с Трэем Лайлсом, прошел под кольцо и исполнил эффектный данк с сопротивлением центрового . Штрафной Ленард не реализовал.

За 37 минут на паркете форвард отметился 34 очками, 9 подборами, 3 передачами, 2 блок-шотами и перехватом (14 из 18 с игры, 4 из 6 с линии).

« » (8-9) поднялись на 11-е место Запада, «Кингз» (10-7) идут 6-ми.