Зайон Уильямсон набрал 33 очка против «Сиксерс» – 11 из 12 с игры и 11 из 12 с линии штрафных
«Новый Орлеан» на своем паркете справился с «Филадельфией» – 124:114.
Тяжелый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон записал в свой актив 33 очка, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата (2 блок-шота).
За 33 минуты Уильямсон реализовал 11 из 12 бросков с игры и 11 из 12 с линии.
Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустил встречу по болезни.
«Новый Орлеан» (10-9) идет 9-м на Западе, «Филадельфия» (12-6) – 4-я на Востоке.