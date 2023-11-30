Зайон Уильямсон набрал 33 очка против «Сиксерс» – 11 из 12 с игры и 11 из 12 с линии штрафных

Теги Новый Орлеан Филадельфия НБА Баскетбол - видео Зайон Уильямсон Баскетбол

«Новый Орлеан» на своем паркете справился с «Филадельфией» – 124:114.

Тяжелый форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон записал в свой актив 33 очка, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата (2 блок-шота).

За 33 минуты Уильямсон реализовал 11 из 12 бросков с игры и 11 из 12 с линии.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустил встречу по болезни.

«Новый Орлеан» (10-9) идет 9-м на Западе, «Филадельфия» (12-6) – 4-я на Востоке.

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17 комментариев
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Cash_flow
Ответ Scrappy_Coco
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Ладно ты не смотришь баскетбол, ну в боксскор-то можно же заглянуть? 🤡👍🏼
+14
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lexerman17rus
"Великий" мвп опять игру пропускает на выезде, как только есть более менее позиция у энеми против него. 3 или 4 года, уже матчи в Денвере пропускает. Недавно против двух башен Гобера и Таунса пропустил. Сегодня против Нопов. "Совпадение". Думаю против Бостона во все оружия все таки будет готов. Ведь там великий Эл, которому скоро 5 десяток пойдет.
+11
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+9
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minotavr0706
Зайон в краске хорош конечно, габаритами пользуется по полной. Ему бы ещё килограмм 10 сбросить чтобы скорость повыше была
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+5
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minotavr0706
Ответ Scrappy_Coco
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Джоэл ни играл сегодня)))
+4
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Валера, настало твое время...
Ответ Scrappy_Coco
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Его не было, ну так, на всякий случай
+3
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Cash_flow
Ладно ты не смотришь баскетбол, ну в боксскор-то можно же заглянуть? 🤡👍🏼
а в текст записи?
+2
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minotavr0706
Ответ vzi
Чисто из-под кольца ставит? Средний бросочек не использует?
Да использует иногда, но в основном краска его территория
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Паскаль Шимбонда
Ответ Cash_flow
Ладно ты не смотришь баскетбол, ну в боксскор-то можно же заглянуть? 🤡👍🏼
Ну «ЭмВиПи» просто заранее решил не выходить, поэтому пацана почти понять можно)
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matheus
Ответ lexerman17rus
"Великий" мвп опять игру пропускает на выезде, как только есть более менее позиция у энеми против него. 3 или 4 года, уже матчи в Денвере пропускает. Недавно против двух башен Гобера и Таунса пропустил. Сегодня против Нопов. "Совпадение". Думаю против Бостона во все оружия все таки будет готов. Ведь там великий Эл, которому скоро 5 десяток пойдет.
Так Хорфорд тоже опасен, он всегда против Эмбида хорошо защищается. В последней игре всего 20 дал набрать
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rembrandao
Здорово воспользовался отсутствием центровых у Сиксерс. Его просто некому было держать.
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TurboMen
Да, Зайон это вам не Дэвис, его уважать надо.
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Ed Monix
Когда кого-то молодого хвалят за хорошую работу, то иногда говорят так: "Молоток, кувалдой будешь". Так вот, Зайон уже и есть та самая "кувалда", потому что делает именно то, что даёт лучший результат, максимум полезности. И хотя и дальние, и средние бросает хорошо, и после работы в посте умеет бросать с отклонением, но больше полезности от лейапов и штрафных. Нравится и его игра организатора атаки, и в защите. И нравится то, что он стал играть осторожнее.
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vzi
Ответ minotavr0706
Зайон в краске хорош конечно, габаритами пользуется по полной. Ему бы ещё килограмм 10 сбросить чтобы скорость повыше была
Чисто из-под кольца ставит? Средний бросочек не использует?
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Cash_flow
Ответ lexerman17rus
"Великий" мвп опять игру пропускает на выезде, как только есть более менее позиция у энеми против него. 3 или 4 года, уже матчи в Денвере пропускает. Недавно против двух башен Гобера и Таунса пропустил. Сегодня против Нопов. "Совпадение". Думаю против Бостона во все оружия все таки будет готов. Ведь там великий Эл, которому скоро 5 десяток пойдет.
Хорфорд это криптонит Эмбиида, никто в НБА не может защищаться так успешно против него, как Биг Эл
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lexerman17rus
Ответ matheus
Так Хорфорд тоже опасен, он всегда против Эмбида хорошо защищается. В последней игре всего 20 дал набрать
Думаю он все таки менее опасен, чем тот же Гобер, чем игра против больших Нопов.
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