«Новый Орлеан» на своем паркете справился с «Филадельфией» – 124:114.

Тяжелый форвард «Пеликанс» записал в свой актив 33 очка, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата (2 блок-шота).

За 33 минуты Уильямсон реализовал 11 из 12 бросков с игры и 11 из 12 с линии.

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид пропустил встречу по болезни.

« » (10-9) идет 9-м на Западе, « » (12-6) – 4-я на Востоке.