Зайон Уильямсон: «Доверяю процессу. Изо всех сил стараюсь вписаться в систему команды»

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» расскзаал, как происходит его адаптация к игре команды после пропуска 53 матчей в сезоне-2022/23.

«В прошлом году у нас было командное собрание, и мы обсудили некоторые вещи, в которых я могу стать лучше, особенно в плане того, какую роль занимаю в системе.

Сейчас все сложно. Я немного отошел на второй план. Но доверяю процессу. Изо всех сил стараюсь вписаться в систему команды», – сказал первый номер драфта-2019.

В восьми матчах сезона Уильямсон набирает в среднем 21,6 очка, 6,5 подбора и 4,1 передачи при 51,5% реализации с игры и 61,4% с линии.