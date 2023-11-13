Зайон Уильямсон: «Доверяю процессу. Изо всех сил стараюсь вписаться в систему команды»

Теги Новый Орлеан Уилли Грин НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» Зайон Уильямсон расскзаал, как происходит его адаптация к игре команды после пропуска 53 матчей в сезоне-2022/23.

«В прошлом году у нас было командное собрание, и мы обсудили некоторые вещи, в которых я могу стать лучше, особенно в плане того, какую роль занимаю в системе.

Сейчас все сложно. Я немного отошел на второй план. Но доверяю процессу. Изо всех сил стараюсь вписаться в систему команды», – сказал первый номер драфта-2019.

В восьми матчах сезона Уильямсон набирает в среднем 21,6 очка, 6,5 подбора и 4,1 передачи при 51,5% реализации с игры и 61,4% с линии.

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2 комментария

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Tim Timson
отпустите слонёнка на волю и пусть топчет всех в краске. лишь бы без травм)
+1
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Максим Столбов
Роман Ротенберг: Мой человек, жаль что баскетболист.
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