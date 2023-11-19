Уилли Грин о том, почему не играл Зайон: «Иногда после тяжелых матчей у него появляются шишки и синяки. Мы решили сегодня его не трогать»

Тяжелый форвард «Нового Орлеана» пропустил домашнюю встречу с «Миннесотой» (121:122).

Главный тренер Уилли Грин объяснил, с чем связано это решение: «Иногда после таких тяжелых матчей у него появляются шишки и синяки. Мы решили сегодня его не трогать. С ним это обсуждалось».

«Пеликанс» вчера обыграли « » (115:110). Форвард за 33 минуты отметился 26 очками, 6 передачами и 4 подборами.

В десяти матчах сезона-2023/24 Уильямсон набирает в среднем 21,8 очка, 6,3 подбора и 4,4 передачи при 52,4% реализации с игрыю.