«Индиана» хочет за Бадди Хилда пик 1-го раунда и игрока ротации
«Индиана» хочет сохранить Бадди Хилда, поэтому запросила за атакующего защитника высокую цену для команд, заинтересованных в его приобретении.
Как сообщает HoopsHype со ссылкой на пять руководителей клубов НБА, чтобы заполучить Хилда, необходимо отдать драфт-пик первого раунда и игрока ротации. Если игрок понравится «Индиане», пик не обязательно должен быть очень высоким, и наоборот.
В контракте Хилда остался последний год, за который он получит 19,28 миллиона долларов.
Чтобы принять Томпсоновские 43 - нужно ещё 14. Даже меньше, ибо там есть определённый процент допуска.
Все выкладки математические
19 млн / 43 млн