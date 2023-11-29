«Индиана» хочет за Бадди Хилда пик 1-го раунда и игрока ротации

« » хочет сохранить , поэтому запросила за атакующего защитника высокую цену для команд, заинтересованных в его приобретении.

Как сообщает HoopsHype со ссылкой на пять руководителей клубов , чтобы заполучить Хилда, необходимо отдать драфт-пик первого раунда и игрока ротации. Если игрок понравится «Индиане», пик не обязательно должен быть очень высоким, и наоборот.

В контракте Хилда остался последний год, за который он получит 19,28 миллиона долларов.