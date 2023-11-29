«Индиана» хочет за Бадди Хилда пик 1-го раунда и игрока ротации

Теги возможные переходы Индиана НБА Бадди Хилд Баскетбол

«Индиана» хочет сохранить Бадди Хилда, поэтому запросила за атакующего защитника высокую цену для команд, заинтересованных в его приобретении.

Как сообщает HoopsHype со ссылкой на пять руководителей клубов НБА, чтобы заполучить Хилда, необходимо отдать драфт-пик первого раунда и игрока ротации.  Если игрок понравится «Индиане», пик не обязательно должен быть очень высоким, и наоборот.

В контракте Хилда остался последний год, за который он получит 19,28 миллиона долларов.

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12 комментариев
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gfif13
Шутер отличный, но защита - кровь из глаз. Я как болельщик Индианы хочу, чтоб он ушёл. Халибертон, Хилд и Топпин одновременно на площадке - это проходной двор. Недаром у Инди худшая защита в лиге
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Cubs-V
Ответ rabindradat
до конца декабря разве нельзя поменять 19 на 43?
Индиане нужно еще 18.9 млн.
+4
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Cubs-V
Ответ vufer
Трейд машина учитывает, что у Индианы под потолком есть место? Оно учитывается?
Конечно, иначе смысл от нее.
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vufer
Ответ Cubs-V
Индиане нужно еще 18.9 млн.
У Индианы потолок зарплат – 136.0 млн. Без Хилда 107. Соответвенно они могут принять любого игрока с зарплатой до 29млн.
Чтобы принять Томпсоновские 43 - нужно ещё 14. Даже меньше, ибо там есть определённый процент допуска.

Все выкладки математические
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rabindradat
Ответ Ryan T.
В платёжную ведомость давно заглядывал?
?? у Индианы 126 в этом году, может легко контракт Томпсона принять до потолка
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Ryan T.
Ответ rabindradat
?? у Индианы 126 в этом году, может легко контракт Томпсона принять до потолка
🤦‍♂️
19 млн / 43 млн
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rabindradat
Ответ Ryan T.
🤦‍♂️ 19 млн / 43 млн
до конца декабря разве нельзя поменять 19 на 43?
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totocash
хилд хороший шутер, гсв стоит присмотреться к нему
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rabindradat
Ответ totocash
хилд хороший шутер, гсв стоит присмотреться к нему
хилда на томпсона, ГСВ сэкономит налоги и в целом не потеряет в качестве
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Ryan T.
Ответ rabindradat
хилда на томпсона, ГСВ сэкономит налоги и в целом не потеряет в качестве
В платёжную ведомость давно заглядывал?
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Cubs-V
Ответ vufer
У Индианы потолок зарплат – 136.0 млн. Без Хилда 107. Соответвенно они могут принять любого игрока с зарплатой до 29млн. Чтобы принять Томпсоновские 43 - нужно ещё 14. Даже меньше, ибо там есть определённый процент допуска. Все выкладки математические
Посчитал в Трейд Машине ЕСПН, нужно почти 35млн Индиане отдать. Т.е 19 Хилд+ еще 16 млн.
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