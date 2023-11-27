Зак Лавин о 5 победах в 18 матчах: «Ничто не указывало на то, что окажемся в такой ситуации»

«Буллс» потепели четвертое поражение кряду, в гостях уступив « » – 109:118.

Атакующий защитник « » дал свои комментарии по поводу неудачного старта сезона: «Это разочаровывает. Никому не хочется иметь результат 5-13, никому не хочется проигрывать несколько матчей подряд.

Ничто не указывало на то, что окажемся в такой ситуации. Но такова наша реальность, и мы должны найти способ выбраться из этой ямы».

«Буллс» (5-13) идут 13-ми на Востоке. В следующих 8 матчах (учитывая недельный пропуск в расписании из-за внутрисезонного турнира) им предстоит дважды встретиться с «Милуоки» и «Майами», а так же сыграть с «Бостоном», «Денвером», «Филадельфией» и «Новым Орлеаном».