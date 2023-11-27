Зак Лавин о 5 победах в 18 матчах: «Ничто не указывало на то, что окажемся в такой ситуации»

Теги Чикаго Бруклин НБА Зак Лавин Баскетбол

«Буллс» потепели четвертое поражение кряду, в гостях уступив «Бруклину» – 109:118.

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин дал свои комментарии по поводу неудачного старта сезона: «Это разочаровывает. Никому не хочется иметь результат 5-13, никому не хочется проигрывать несколько матчей подряд.

Ничто не указывало на то, что окажемся в такой ситуации. Но такова наша реальность, и мы должны найти способ выбраться из этой ямы».

«Буллс» (5-13) идут 13-ми на Востоке. В следующих 8 матчах (учитывая недельный пропуск в расписании из-за внутрисезонного турнира) им предстоит дважды встретиться с «Милуоки» и «Майами», а так же сыграть с «Бостоном», «Денвером», «Филадельфией» и «Новым Орлеаном».

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9 комментариев

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Garrry
что за бред? Комментарии читать надо. Мы тут ещё в прошлом сезоне всем диваном вам сказали что всё так и будет
+32
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+32
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Роман Бояринов
Ну да, все предыдущие года совсем не указывали на эту реальность..
+13
0
+13
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Ed Monix
Судя по списку следующих по расписанию соперников, быков из Чикаго вообще в консервные банки могут закатать, как тут о них писал когда-то один пользователь
+14
-3
+11
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minotavr0706
Твоё присутствие в команде, Зак, на это и указывало!
+4
0
+4
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Михаил
Ну а зачем вам выбираться из ямы?
+3
0
+3
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Алексей Никишин
Ответ Ed Monix
Судя по списку следующих по расписанию соперников, быков из Чикаго вообще в консервные банки могут закатать, как тут о них писал когда-то один пользователь
И быки превратятся в бычков.
+5
-2
+3
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banderos
Боль
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von_Zadrot
Ответ Алексей Никишин
И быки превратятся в бычков.
в этом и заключается шутка про консервные банки.
+2
0
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Pupo Nuggets
Ответ Garrry
что за бред? Комментарии читать надо. Мы тут ещё в прошлом сезоне всем диваном вам сказали что всё так и будет
Всем диваном ахахахахах
+1
0
+1
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