«Уорриорз» готовы оставить Криса Пола после этого сезона

Теги возможные переходы Голден Стэйт Крис Пол НБА Баскетбол

«Голден Стэйт» доволен продуктивностью Криса Пола и тем, как разыгрывающий вписался в команду, и готов оставить его после этого сезона по разумной цене, сообщили HoopsHype источники в лиге.

38-летний Пол набирает за «Уорриорз» 8,9 очка, 7,3 передачи и 3,6 подбора в среднем за матч.

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9 комментариев
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Yulay Muratov
Ответ minotavr0706
Ещё даже трети чемпионата не прошло, рано такие решения принимать. Вдруг он к концу регулярки развалится напрочь.
здоровье - главное опасение, но по игровой философии Пол идеально вписался в команду. Мелковат конечно, но в защите работает, начал потихоньку пулять трехи, по части передач и взаимодействию с Саричем все отлично, команда в атаке не разваливается в минуты отсутствия Стефа или Клея. Крис отлично взаимодействует с Гери Пейтоном и Уигинсом. Как шестой, отличный выбор для команды. За разумные деньги. Клуб сам заранее закидывает удочку и шлёт месседж, что если Пол не будет гнаться за деньгами, то клуб с радостью его продлит
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artcity
У Криса голова бизнесмена
За умеренные деньги это не так просто будет с ним
)
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Givi Shotadze
Сколько команд готовы забрать Пола за умеренные деньги )))
Ему нужна команда по приемлемому темпу и игроками которых надо ставить на точки и кормить передачами. Да и уже можно просматривать на место тренера....
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minotavr0706
Ещё даже трети чемпионата не прошло, рано такие решения принимать. Вдруг он к концу регулярки развалится напрочь.
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frenemy
Напомнило схожую новость про Дианжело Рассела))
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minotavr0706
Ответ Yulay Muratov
здоровье - главное опасение, но по игровой философии Пол идеально вписался в команду. Мелковат конечно, но в защите работает, начал потихоньку пулять трехи, по части передач и взаимодействию с Саричем все отлично, команда в атаке не разваливается в минуты отсутствия Стефа или Клея. Крис отлично взаимодействует с Гери Пейтоном и Уигинсом. Как шестой, отличный выбор для команды. За разумные деньги. Клуб сам заранее закидывает удочку и шлёт месседж, что если Пол не будет гнаться за деньгами, то клуб с радостью его продлит
Со всем вами написанным согласен, но главный нюанс будет заключаться именно в физических кондициях, плюс Полу надо будет умерить аппетит.
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Прозектор-50
Ответ minotavr0706
Ещё даже трети чемпионата не прошло, рано такие решения принимать. Вдруг он к концу регулярки развалится напрочь.
К середине...
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Райли Карри
Ответ Yulay Muratov
здоровье - главное опасение, но по игровой философии Пол идеально вписался в команду. Мелковат конечно, но в защите работает, начал потихоньку пулять трехи, по части передач и взаимодействию с Саричем все отлично, команда в атаке не разваливается в минуты отсутствия Стефа или Клея. Крис отлично взаимодействует с Гери Пейтоном и Уигинсом. Как шестой, отличный выбор для команды. За разумные деньги. Клуб сам заранее закидывает удочку и шлёт месседж, что если Пол не будет гнаться за деньгами, то клуб с радостью его продлит
Мелковат)
Крис Пол Вембу держит
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