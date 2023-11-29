«Уорриорз» готовы оставить Криса Пола после этого сезона
«Голден Стэйт» доволен продуктивностью Криса Пола и тем, как разыгрывающий вписался в команду, и готов оставить его после этого сезона по разумной цене, сообщили HoopsHype источники в лиге.
38-летний Пол набирает за «Уорриорз» 8,9 очка, 7,3 передачи и 3,6 подбора в среднем за матч.
За умеренные деньги это не так просто будет с ним
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Ему нужна команда по приемлемому темпу и игроками которых надо ставить на точки и кормить передачами. Да и уже можно просматривать на место тренера....
Крис Пол Вембу держит