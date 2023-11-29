«Уорриорз» готовы оставить Криса Пола после этого сезона

« » доволен продуктивностью и тем, как разыгрывающий вписался в команду, и готов оставить его после этого сезона по разумной цене, сообщили HoopsHype источники в лиге.

38-летний Пол набирает за «Уорриорз» 8,9 очка, 7,3 передачи и 3,6 подбора в среднем за матч.