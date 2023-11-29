Чет Холмгрен сохраняет 1-е место в рейтинге новичков, Виктор Вембаньяма – 2-й

Теги НБА Виктор Вембаньяма Чет Холмгрен Брэндон Миллер Осар Томпсон Джордан Хоукинс Баскетбол

Центровой «Оклахомы» Чет Холмгрен продолжает лидировать в рейтинге новичков сезона НБА-2023/24.

Второй номер драфта 2022 года набирает 17,9 очка, делает 8,0 подбора и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

Первый номер драфта-2023 года форвард «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма занимает второе место в рейтинге. Француз набирает в среднем 19,2 очка, делает 9,5 подбора и 2,6 блок-шота за игру.

В пятерку лучших новичков сезона на данный момент также входят Джордан Хоукинс («Новый Орлеан»), Осар Томпсон («Детройт») и Брэндон Миллер («Шарлотт»).

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Защита Хирро
Честно, после драфт не понял, почему Брэндона сразу записали в басты, а сейчас он входит в ритм. Люди склонны делать поспешные выводы...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий