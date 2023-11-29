Чет Холмгрен сохраняет 1-е место в рейтинге новичков, Виктор Вембаньяма – 2-й

Центровой «Оклахомы» продолжает лидировать в рейтинге новичков сезона НБА-2023/24.

Второй номер драфта 2022 года набирает 17,9 очка, делает 8,0 подбора и 2,2 блок-шота в среднем за матч.

Первый номер драфта-2023 года форвард «Сан-Антонио» занимает второе место в рейтинге. Француз набирает в среднем 19,2 очка, делает 9,5 подбора и 2,6 блок-шота за игру.

В пятерку лучших новичков сезона на данный момент также входят Джордан Хоукинс («Новый Орлеан»), («Детройт») и («Шарлотт»).