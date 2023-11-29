Пол Джордж о перепалке болельщика с Уэстбруком: «Нигде больше нет такого, что кто-то может прийти на вашу работу и проявлять к вам неуважение»

Теги Клипперс НБА болельщики Расселл Уэстбрук Пол Джордж Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж высказался о недавнем инциденте, когда его партнер по команде Расселл Уэстбрук вступил в перепалку с болельщиком «Денвера».

«Существует тонкая грань. Очевидно, что болельщики платят деньги за то, чтобы прийти на матч, поэтому им кажется, что они имеют на это какое-то право. Но в то же время нигде больше нет такого, что кто-то может прийти на вашу работу и проявлять неуважение к вам на вашей работе, и это будет нормально», – сказал Джордж.

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17 комментариев
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depressive_monk
Сотрудники сферы обслуживания удивленно почесали затылок
+54
-1
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AaaaRrrr
Жорж не слышал про сферу обслуживания)
+34
-1
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xQcoW
Этот привилегированный бездельник никогда в жизни не пробовал работать в сервисе за минимальную зарплату, особенно в ресторанах и отелях.
+27
-5
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de-fussball
Работники McDonald’s: "Да ладно?!"
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roentgen
это он в нашей поликлинике не был)
+17
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Алексей Ильин
Начальник может прийти на работу и проявить неуважение к нам на нашей работе, и это будет нормально
+16
-2
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AEZAKMI228
Ответ Ed Monix
Комментарий удален пользователем
Уже 2 минуса у тя. Жду когда удалишь камент
+13
-1
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jxmazefan
Всмысле? Он с какой планеты ХАХА
+7
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Simjust
Если Уэстбрук устроится водителем автобуса, то ему и там кто-то будет говорить про метание кирпичей))
+5
0
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бернер тайлера 9ер9ена
Ответ Ed Monix
Комментарий удален пользователем
вот это драма. прочувствовал. прекрасный сценарий. еще и ночью приснится такое. в слоу мо
+4
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Донован хозяин НБА
Ответ AEZAKMI228
Уже 2 минуса у тя. Жду когда удалишь камент
2 минуса сломали его)
+4
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noke
Вся b2c: "Да ладно?!"
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el zorro
Лол, ладно бы еще уэстбрику выговаривал болела его команды, а так болельщик команды противника. Он там вообще в мире фей и единорогов живет что ли
+1
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Jerry Rodrogha
Ответ Алексей Ильин
Начальник может прийти на работу и проявить неуважение к нам на нашей работе, и это будет нормально
Плохой начальник.
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Stone Cold
Ответ Донован хозяин НБА
2 минуса сломали его)
Какой нежный фанат ЛАЛ
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Максим Максимов
Те же судьи "ну да , ну да..."
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Ed Monix
Комментарий удален пользователем
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