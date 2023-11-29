Пол Джордж о перепалке болельщика с Уэстбруком: «Нигде больше нет такого, что кто-то может прийти на вашу работу и проявлять к вам неуважение»

Форвард « » высказался о недавнем инциденте, когда его партнер по команде вступил в перепалку с болельщиком «Денвера».

«Существует тонкая грань. Очевидно, что болельщики платят деньги за то, чтобы прийти на матч, поэтому им кажется, что они имеют на это какое-то право. Но в то же время нигде больше нет такого, что кто-то может прийти на вашу работу и проявлять неуважение к вам на вашей работе, и это будет нормально», – сказал Джордж.