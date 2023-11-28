«Если брать возраст Леброна и его стаж». Терэнс Мэнн объяснил, почему считает Джеймса величайшим в истории
Защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн объяснил, почему считает форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком НБА.
В декабре Джеймсу исполнится 39 лет.
«Леброн Джеймс – первый номер в истории. Почему? Не хочу ввязываться в обсуждения, тут возникает множество споров. Но если брать возраст Леброна, его стаж, то, как мне кажется, он делает очевидную заявку на звание величайшего игрока.
И мы сейчас даже не будем затрагивать все эти его выходы в финальные серии, в финалы конференции, всех людей, с которыми он поиграл, переходы в команды и остающуюся на том же уровне статистику, все это очевидно», – рассказал Мэнн.
Продвигал, да ещё как. Особенно это видно в документалках про него. На Краузе мошнил... ГМ пикнул его на драфте, окружил сильнейшими партнёрами, выписывал хорошие контракты, привёл в команду Джексона - Джордан был им недоволен. По факту Джерри сделал 70% его карьеры. Хотя бы минуту славы Краузе заслужил совершенно точно
Более того, его продвигала не только лига, но и вся коммерция США
С чего вдруг ему предложили 5летний контракт Найки на 500кк/год зелёных? Почему именно Аиры 1 так выстрелили? Ведь у Конверс были партнёрства с Бёрдом, Джонсоном и Ервингом...
>А выиграть он уже вряд ли сможет
Леброна уже признают величайшим, по завершении карьеры он уйдёт в вечность