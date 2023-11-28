Защитник « » объяснил, почему считает форварда « » величайшим игроком .

В декабре Джеймсу исполнится 39 лет.

«Леброн Джеймс – первый номер в истории. Почему? Не хочу ввязываться в обсуждения, тут возникает множество споров. Но если брать возраст Леброна, его стаж, то, как мне кажется, он делает очевидную заявку на звание величайшего игрока.

И мы сейчас даже не будем затрагивать все эти его выходы в финальные серии, в финалы конференции, всех людей, с которыми он поиграл, переходы в команды и остающуюся на том же уровне статистику, все это очевидно», – рассказал Мэнн.