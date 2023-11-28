«Если брать возраст Леброна и его стаж». Терэнс Мэнн объяснил, почему считает Джеймса величайшим в истории

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Терэнс Мэнн Баскетбол

Защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн объяснил, почему считает форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса величайшим игроком НБА.

В декабре Джеймсу исполнится 39 лет.

«Леброн Джеймс – первый номер в истории. Почему? Не хочу ввязываться в обсуждения, тут возникает множество споров. Но если брать возраст Леброна, его стаж, то, как мне кажется, он делает очевидную заявку на звание величайшего игрока.

И мы сейчас даже не будем затрагивать все эти его выходы в финальные серии, в финалы конференции, всех людей, с которыми он поиграл, переходы в команды и остающуюся на том же уровне статистику, все это очевидно», – рассказал Мэнн.

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7 комментариев

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Андрей 13
Да он эту заявку давно уже подал, со всем его списком достижений. Она вроде как еще до сих пор многими рассматривается, ибо паркет он еще топчет. Он слишком себя навязывает, даже Брайант так себя не навязывал в качестве номера один. Джордан, тот и вовсе не за кем не гнался, не было такого чтобы он говорил, сейчас я обойду Мэджика, потом Карима, и вот я буду лучшим... Его признали лучшим еще после первого ухода из НБА. После возвращения он играл уже в статусе лучшего в истории. Если Джеймс так уверен, что он лучший, зачем вся эта пиар кампания? Выглядит все это так, будто он хочет всех остальных убедить в этом. Но получается так себе. Начинают считать выходы в финал, количество очков, минут, и прочее. Все это должно как то склонить чашу весов в его пользу? Кто бы этим занимался, если бы у Джеймса было 7 титулов, 7 мвп финалов?
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minotavr0706
Ответ Андрей 13
Да он эту заявку давно уже подал, со всем его списком достижений. Она вроде как еще до сих пор многими рассматривается, ибо паркет он еще топчет. Он слишком себя навязывает, даже Брайант так себя не навязывал в качестве номера один. Джордан, тот и вовсе не за кем не гнался, не было такого чтобы он говорил, сейчас я обойду Мэджика, потом Карима, и вот я буду лучшим... Его признали лучшим еще после первого ухода из НБА. После возвращения он играл уже в статусе лучшего в истории. Если Джеймс так уверен, что он лучший, зачем вся эта пиар кампания? Выглядит все это так, будто он хочет всех остальных убедить в этом. Но получается так себе. Начинают считать выходы в финал, количество очков, минут, и прочее. Все это должно как то склонить чашу весов в его пользу? Кто бы этим занимался, если бы у Джеймса было 7 титулов, 7 мвп финалов?
Всё дело в том что мы живём в эпоху всеобщего доступного каждому интернета, тем более сейчас НБА буквально зациклена на фиксации каждого мало мальски значимого достижения. В наше время Джордану делали бы пиар точно не меньше, а скорее всего даже больше чем Джейсу, так же раскручивали бы каждое его действие и слово. Для своей эпохи Майкл был очень медийным персонажем, просто время было другое - TV и пресса, интернет в каждом гаджете это изменил
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Андрей 13
Ответ minotavr0706
Всё дело в том что мы живём в эпоху всеобщего доступного каждому интернета, тем более сейчас НБА буквально зациклена на фиксации каждого мало мальски значимого достижения. В наше время Джордану делали бы пиар точно не меньше, а скорее всего даже больше чем Джейсу, так же раскручивали бы каждое его действие и слово. Для своей эпохи Майкл был очень медийным персонажем, просто время было другое - TV и пресса, интернет в каждом гаджете это изменил
Я понимаю, Джордан был лицом НБА, в него тоже вкладывали. Но я не об этом. Разве Джордан продвигал себя как лучшего игрока, как это делает Джемс? Он своей игрой и результатом затмил конкурентов. Джеймс не может затмить Джордана в этом плане. Остается только шуметь, ставить рекорды, набивать стату... Но это мало что меняет в споре за лучшего игрока. А выиграть он уже вряд ли сможет.
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Simon Sharymov
Ответ Андрей 13
Я понимаю, Джордан был лицом НБА, в него тоже вкладывали. Но я не об этом. Разве Джордан продвигал себя как лучшего игрока, как это делает Джемс? Он своей игрой и результатом затмил конкурентов. Джеймс не может затмить Джордана в этом плане. Остается только шуметь, ставить рекорды, набивать стату... Но это мало что меняет в споре за лучшего игрока. А выиграть он уже вряд ли сможет.
>Джордан продвигал себя как лучшего игрока, как это делает Джемс?

Продвигал, да ещё как. Особенно это видно в документалках про него. На Краузе мошнил... ГМ пикнул его на драфте, окружил сильнейшими партнёрами, выписывал хорошие контракты, привёл в команду Джексона - Джордан был им недоволен. По факту Джерри сделал 70% его карьеры. Хотя бы минуту славы Краузе заслужил совершенно точно

Более того, его продвигала не только лига, но и вся коммерция США

С чего вдруг ему предложили 5летний контракт Найки на 500кк/год зелёных? Почему именно Аиры 1 так выстрелили? Ведь у Конверс были партнёрства с Бёрдом, Джонсоном и Ервингом...

>А выиграть он уже вряд ли сможет

Леброна уже признают величайшим, по завершении карьеры он уйдёт в вечность
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Валера, настало твое время...
Ответ Tim Timson
Курт Томас тогда повеличее)
Курт Рассел круче
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