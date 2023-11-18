Шакил О′Нил об удушающем приеме Дрэймонда Грина против Руди Гобера: «Я бы сделал то же самое»

Легенда НБА Шакил О′Нил, комментируя удушающий прием против , признался, что на месте форварда «Уорриорз» поступил бы так же.

«Я со старой закалкой, поэтому всегда защищаю своих ребят.

Например, мы с тобой сейчас записываем интервью, кто-нибудь придет и схватит тебя. Я его побью, потому что ты мой кореш.

Что бы сделал Шак? Шак сделал бы то же самое», – заявил О′Нил.