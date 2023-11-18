Шакил О′Нил об удушающем приеме Дрэймонда Грина против Руди Гобера: «Я бы сделал то же самое»

Теги Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА Руди Гобер Дрэймонд Грин Баскетбол

Легенда НБА Шакил О′Нил, комментируя удушающий прием Дрэймонда Грина против Руди Гобера, признался, что на месте форварда «Уорриорз» поступил бы так же.

«Я со старой закалкой, поэтому всегда защищаю своих ребят.

Например, мы с тобой сейчас записываем интервью, кто-нибудь придет и схватит тебя. Я его побью, потому что ты мой кореш.

Что бы сделал Шак? Шак сделал бы то же самое», – заявил О′Нил.

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7 комментариев

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Михаил
Если бы Шак сделал тоже самое, то оторвал бы Гоберу голову
+8
-2
+6
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Jazzzz
И получил бы в череп от Чарльза Оукли или Ламбира😂
+1
-1
0
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xamer 9
Ни разу не видел, чтобы Шак на кого то накидывается душить или бить. Он врет сам себе, всегда ему было страшно применить свою силу
+1
-1
0
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icey_punk
Ответ xamer 9
Ни разу не видел, чтобы Шак на кого то накидывается душить или бить. Он врет сам себе, всегда ему было страшно применить свою силу
В его годы Гобера не было с такой зарплатой
0
0
0
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