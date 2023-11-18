Шакил О′Нил об удушающем приеме Дрэймонда Грина против Руди Гобера: «Я бы сделал то же самое»
Легенда НБА Шакил О′Нил, комментируя удушающий прием Дрэймонда Грина против Руди Гобера, признался, что на месте форварда «Уорриорз» поступил бы так же.
«Я со старой закалкой, поэтому всегда защищаю своих ребят.
Например, мы с тобой сейчас записываем интервью, кто-нибудь придет и схватит тебя. Я его побью, потому что ты мой кореш.
Что бы сделал Шак? Шак сделал бы то же самое», – заявил О′Нил.
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