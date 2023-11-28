Андрей Зубков: «Если бы ко мне был интерес в Китае, то, вероятно, попробовал бы что-то новое»

Теги Алексей Швед Зенит чемпионат Китая Единая лига ВТБ Андрей Зубков Баскетбол

Капитан «Зенита» Андрей Зубков в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, что следит за выступлениями Алексея Шведа в Китае, и объяснил, почему сам вряд ли будет играть в китайском чемпионате.

— Следите за Алексеем Шведом в Китае?

— В прямом эфире смотреть его матчи не получается. Они играют рано, у нас тренировки в это время. Смотрю хайлайты. Рад, что у него все хорошо, все получается в новом чемпионате. Читал интервью Леши, где он говорит, что в Китае ему все нравится. Хотя не до конца в это верю. Мы были в Китае на ЧМ-2019, и тогда условия, особенно еда, оставляли желать лучшего.

— Вам было бы интересно поиграть в Поднебесной?

— Мне кажется, что там нужны легионеры, которые набирают много очков. Берут мяч и решают вопросы. Я не такой игрок, но если бы ко мне был интерес, то, вероятно, я бы попробовал что-то новое. Но для начала надо закончить этот сезон, а там уже поговорим. Сейчас все мысли о «Зените».

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