Андрей Зубков: «Если будем расслабляться, то многие команды могут занять место в Топ-4»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Андрей Зубков Баскетбол

Капитан «Зенита» Андрей Зубков в интервью «Спорт-Экспрессу» отметил возросшую конкуренцию в Лиге ВТБ и заявил, что команде нельзя расслабляться, чтобы не потерять место в Топ-4.

— «Зенит» одержал пятую победу подряд. Команда нашла баланс в отсутствие пяти травмированных игроков?

— Действительно, столкнулись с целой серией травм важных игроков состава. Сейчас ждем восстановления ребят. Надеюсь, что уже в следующей игре в Екатеринбурге кто-то из них вернется в строй и наш баланс будет еще лучше.

— После Суперкубка все назвали «Зенит» очевидным фаворитом Единой лиги, но начало регулярки вышло довольно слабым. Чем это можно объяснить?

— Думаю, что после Суперкубка мы сами в себя очень сильно поверили. Начали где-то недонастраиваться, где-то расслабляться. Но быстро поняли, что на нас-то настраиваются как на фаворитов, бьются за каждый сантиметр паркета. Необходимо было что-то менять, и постепенно мы нашли баланс. Надеюсь, что второй круг пройдем без четырех поражений.

— Вы успели поиграть в Лиге, когда в ней выступали игроки уровня Теодосича, Де Коло, Рэндольфа, Дилейни, Пангоса... Сейчас уровень сильно упал?

— Если посмотреть на турнирную таблицу, то складывается полное ощущение, что конкуренция возросла. Сейчас очень сложно предугадать, кто в итоге окажется в топ-6, а кто заберет два оставшихся места в плей-офф из второй восьмерки. Фаворитам стало тяжелее. Чем это можно объяснить? Кажется, тогда было легче играть, потому что баскетболисты постоянно были в ритме. Матчи Лиги ВТБ чередовались с играми в Евролиге/Еврокубке. Сейчас же бывает две игры за три дня, а бывает недельный перерыв. На фоне этого тяжело постоянно держать себя в лучшей форме.

— Сможет ли кто-то в итоге навязать борьбу клубам Топ-4?

— На мой взгляд, если команды из Топ-4 будут играть на своем уровне, то всем остальным будет тяжело вклиниться в борьбу за медали. Если будем расслабляться, то многие команды могут занять эти места. Так что второй круг будет тяжелым для всех без исключения.

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