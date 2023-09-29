Андрей Зубков об усилении «Зенита»: «Клуб проделал колоссальную работу»
Форвард «Зенита» Андрей Зубков оценил уровень новобранцев и поделился мнением о готовности команды к новому сезону.
– Мы давно уже начали сезон, когда собрались на сборы и готовились к тяжелому длинному сезону. Сегодняшняя презентация – это вишенка на торте для болельщиков. Проводим презентацию на чемпионском стадионе. Осталось только привезти в конце чемпионский кубок на эту арену.
Предсезонка – это только начало, команды сыгрываются, тяжело сказать, кто в какой форме подойдет к сезону. Победы над УНИКСом и «Локомотивом» стали некой галочкой для нас.
– Как вам новички команды?
– Все новички – игроки с большой буквы, которые поиграли в еврокубках. Клуб проделал колоссальную работу, мы уже наладили связи, сыгрались
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