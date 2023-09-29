Андрей Зубков об усилении «Зенита»: «Клуб проделал колоссальную работу»

Форвард « » оценил уровень новобранцев и поделился мнением о готовности команды к новому сезону.

– Мы давно уже начали сезон, когда собрались на сборы и готовились к тяжелому длинному сезону. Сегодняшняя презентация – это вишенка на торте для болельщиков. Проводим презентацию на чемпионском стадионе. Осталось только привезти в конце чемпионский кубок на эту арену.

Предсезонка – это только начало, команды сыгрываются, тяжело сказать, кто в какой форме подойдет к сезону. Победы над УНИКСом и «Локомотивом» стали некой галочкой для нас.

– Как вам новички команды?

– Все новички – игроки с большой буквы, которые поиграли в еврокубках. Клуб проделал колоссальную работу, мы уже наладили связи, сыгрались

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!