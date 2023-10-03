Андрей Зубков: «После Суперкубка все думали, что будем теперь всех побеждать»

Форвард « » назвал причины поражения в первом матче сезона с « » (70:75).

– Тяжело что-то сказать. Во-первых, это будет большой-большой урок для нас на весь сезон. После Суперкубка все думали, что будем теперь всех побеждать, но когда у меня спрашивали про это, я говорил, что надо посмотреть на нас, на то, как мы будем себя вести тогда, когда мы проиграем. И мы проиграли.

Сейчас надо посмотреть, как мы отреагируем, что сделаем, чтобы направить это все на победный путь. Посмотрим, как будут реагировать игроки, тренеры, все. Так что я думаю, что это большой урок, мы не были готовы к этому матчу. Может, потому, что это первый официальный матч дома, при своих болельщиках, может быть, еще из-за чего-то. Но мы были абсолютно не готовы и поэтому проиграли.

– Андрей, что нужно изменить, чтобы поменять ситуацию?

– Я не думаю, что дело в каких-то игровых моментах. Это у каждого внутри. Мотивация, настрой, отношение или еще что-то. По игре у нас был план, и мы наполовину его выполнили, а наполовину нет. Я не видел еще статистику, но думаю, что у нас было очень много потерь, где-то мы в защите плохо сыграли. Это все дало свой результат.

– Недонастроились на «Уралмаш»?

– Возможно. Возможно, дело в этом.

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