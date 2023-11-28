Дуайт Ховард рассматривает варианты в Европе и Австралии

Теги возможные переходы Дуайт Ховард Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок НБА чемпионат Австралии Баскетбол

37-летний центровой Дуайт Ховард изучает европейский рынок как потенциальный путь возвращения в НБА, сообщает BasketNews.

Согласно источникам, ProBasket Consulting и Brightside Sports, отвечающие за управление делами Ховарда в Европе, активно предлагают центрового европейским командам, включая клубы Евролиги и Еврокубка.

Также Ховард рассматривает возможность выступлений в Австралии.

Ховард планирует включить пункт о расторжении контракта в случае предложения из НБА в любое потенциальное соглашение, подчеркивая намерение вернуться в лигу, где он провел 18 лет своей карьеры.

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