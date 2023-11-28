Трент Фрэйзер набрал 24 очка и 9 передач в игре с «Руной», у «Зенита» серия из пяти побед

Разыгрывающий « » помог сине-бело-голубым продлить победную серию в выездном матче с «Руной» (97:85).

Фрэйзер записал на свой счет 24 очка, 1 подбор, 9 передач и 2 перехвата при 27 баллах в рейтинге эффективности. «Зенит» победил в пятый раз подряд.

За 33 с половиной минуты на площадке американский баскетболист реализовал 8 из 13 с игры, включая 4 из 6 из-за дуги, а также 4 из 4 с линии.