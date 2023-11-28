Хавьер Паскуаль: «У «Зенита» нет пятерых игроков. Мы пока не знаем, когда они вернутся»

Теги Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Руна Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги выездного матча Единой лиги ВТБ с «Руной».

– Спасибо болельщикам, которые приехали сюда – и болельщикам «Зенита», и фанатам «Руны». Надеюсь, все получили удовольствие.

Мы счастливы победить, для нас это было очень важно. Мы встречались с командой, которая проводит отличный сезон и показывает очень хороший баскетбол. Мы знали, что в гостях это будет очень сложный матч. В первой четверти мы не смогли показать тот уровень обороны, который хотели бы показать, но, начиная со второй четверти, мне кажется, в защите и нападении мы начали контролировать матч. Шаг за шагом мы находили себя в нападении, забирали подбор. В конце концов, мы смогли закрыть этот матч и забрать важную для нас победу.

– Игра «Руны» стала для вас сюрпризом?

– Нет, команда делает отличную работу. Иванович сегодня был особенно хорош в трехочковых, Походяев тоже. Они всегда набирают очки, но сегодня они, так сказать, набирали очки особенно исправно. Но такое случается, нам нужно «читать» игру, надо понимать, как соперник будет атаковать. Думаю, что и я, и тренер соперников попытались атаковать через слабые места команд друг друга, с этой точки зрения матч был очень хорош.

Но мы не были удивлены, потому что мы очень, очень уважаем «Руну»

– Как у вас дела с травмированными?

– У нас нет пятерых игроков, и мы пока не знаем, когда они вернутся. Мы пытаемся не давить на игроков слишком сильно, ждем день за днем, когда они смогут вернуться на паркет. Поэтому я пока что вам не могу сказать точно, но, возможно, в следующем матче кто-то из них примет участие. Или, по крайней мере, после матча с «Уралмашем».

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