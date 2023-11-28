Хавьер Паскуаль: «У «Зенита» нет пятерых игроков. Мы пока не знаем, когда они вернутся»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги выездного матча лиги ВТБ с «Руной».

– Спасибо болельщикам, которые приехали сюда – и болельщикам « », и фанатам «Руны». Надеюсь, все получили удовольствие.

Мы счастливы победить, для нас это было очень важно. Мы встречались с командой, которая проводит отличный сезон и показывает очень хороший баскетбол. Мы знали, что в гостях это будет очень сложный матч. В первой четверти мы не смогли показать тот уровень обороны, который хотели бы показать, но, начиная со второй четверти, мне кажется, в защите и нападении мы начали контролировать матч. Шаг за шагом мы находили себя в нападении, забирали подбор. В конце концов, мы смогли закрыть этот матч и забрать важную для нас победу.

– Игра «Руны» стала для вас сюрпризом?

– Нет, команда делает отличную работу. Иванович сегодня был особенно хорош в трехочковых, Походяев тоже. Они всегда набирают очки, но сегодня они, так сказать, набирали очки особенно исправно. Но такое случается, нам нужно «читать» игру, надо понимать, как соперник будет атаковать. Думаю, что и я, и тренер соперников попытались атаковать через слабые места команд друг друга, с этой точки зрения матч был очень хорош.

Но мы не были удивлены, потому что мы очень, очень уважаем «Руну»

– Как у вас дела с травмированными?

– У нас нет пятерых игроков, и мы пока не знаем, когда они вернутся. Мы пытаемся не давить на игроков слишком сильно, ждем день за днем, когда они смогут вернуться на паркет. Поэтому я пока что вам не могу сказать точно, но, возможно, в следующем матче кто-то из них примет участие. Или, по крайней мере, после матча с «Уралмашем».