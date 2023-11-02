Леброн Джеймс обошел Карла Мэлоуна и стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками в возрасте 35+ лет

Суперзвезда « » провел свой 81-й матч с 30 очками и больше с тех пор, как ему исполнилось 35 лет.

38-летний форвард обошел по этому показателю и поднялся на первое место в истории лиги.

В среду Джеймс набрал набрал 35 очков, а также сделал 12 подборов и 7 передач в победном матче против « » (130:125 ОТ).

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Он пришел к этому позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее