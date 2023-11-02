Леброн Джеймс обошел Карла Мэлоуна и стал рекордсменом НБА по количеству матчей с 30+ очками в возрасте 35+ лет

Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Карл Мэлоун Баскетбол

Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс провел свой 81-й матч с 30 очками и больше с тех пор, как ему исполнилось 35 лет.

38-летний форвард обошел Карла Мэлоуна по этому показателю и поднялся на первое место в истории лиги.

В среду Джеймс набрал набрал 35 очков, а также сделал 12 подборов и 7 передач в победном матче против «Клипперс» (130:125 ОТ).

Мэджик Джонсон – теперь миллиардер. Он пришел к этому позже Джордана и Леброна, но его путь гораздо интереснее

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9 комментариев

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boller_73
У Леброна скорее мотивация закончится играть, чем здоровье. Такими темпами без травм до 45 можно играть)
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Ed Monix
Интересно, будет ли у него такой рекорд в категории 40+. Хотелось бы, чтоб Леба не только шагнул через 40 тысяч очков в регулярках, но и набрал суммарно за карьеру в НБА 50 тысяч очков, но для этого надо поиграть до 42 лет, как Карим. Думаю, что многим это понравится.
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VKing24
ЛеБрону можно заочно уже отдать все возрастные рекорды)
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SNOWBALL
Случайно зашел сегодня на баскетбольную статистику, а, точнее на статистику в среднем по набранным очкам. Так вот, если в 90-ые, между прочим, Золотая эра НБА, всего игроков 5-8 преодолевали планку 25+ очков в среднем трудясь на каждом сантиметре площадки, то в нынешнем баскетболе как минимум пятеро набивают стату в 30+ очей. А под 25+ так вообще способны набирать 20 игроков. Защиты абсолютно нет. Почему бы ЛеБрону и не ставить рекорды в таких условиях...
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SNOWBALL
Ответ Лиллард унижатель!
Тогда трехи попадать не умели, даже на 3 сезона трехочковую линию подвинули на полметра ближе к кольцу. Сейчас бы с такой трехой Карри, Лиллард и ко по 40 очков в среднем бы наваливали.
Конечно, если даже не по 50. Когда против них и защиты то никакой нет
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A. V.
Осталось обогнать только МД по этому показателю
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Чудинов Дмитрий
Получается по 20 таких матчей в среднем за сезон, начиная с 35 лет? Если так, то до 35 таких матчей в среднем за сезон меньше…. Набирает дед обороты, так сказать )))
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Лиллард унижатель!
Ответ SNOWBALL
Случайно зашел сегодня на баскетбольную статистику, а, точнее на статистику в среднем по набранным очкам. Так вот, если в 90-ые, между прочим, Золотая эра НБА, всего игроков 5-8 преодолевали планку 25+ очков в среднем трудясь на каждом сантиметре площадки, то в нынешнем баскетболе как минимум пятеро набивают стату в 30+ очей. А под 25+ так вообще способны набирать 20 игроков. Защиты абсолютно нет. Почему бы ЛеБрону и не ставить рекорды в таких условиях...
Тогда трехи попадать не умели, даже на 3 сезона трехочковую линию подвинули на полметра ближе к кольцу. Сейчас бы с такой трехой Карри, Лиллард и ко по 40 очков в среднем бы наваливали.
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