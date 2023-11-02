«Лейкерс» в овертайме прервали 11-матчевую серию поражений от «Клипперс». Леброн набрал 35 очков, 12 подборов и 7 передач

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«Лейкерс» на своем паркете прервали 11-матчевую серию поражений против «Клипперс» (130:125 ОТ). Это была самая продолжительная действующая победная серия «парусников» против любого соперника.

Форвард «озерников» Леброн Джеймс за 42 минуты на паркете отметился 35 очками, 12 подборами, 7 результативными передачами, 2 блок-шотами и перехватом.

4-кратный чемпион реализовал 13 из 19 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 5 из 10 с линии.

Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 35 и более очков в матче в свой 21-й сезон.

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7 комментариев

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Kemlo
Все нервы изматали,но затащили-красавцы! Но и Леброн просто монстр,в от в быстром отрыве данк с головой до дужки и это в почти 39 лет!
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Бондарев Олег
Он ваще не стареет, что ли.
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Vagant
Наибольшее количество игр с 30 очками после достижения 35-летнего возраста в истории лиги: 81 — Леброн Джеймс, 80 — Карл Мэлоун. Еще один рекорд дедушки.
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Vagant
Ответ Артур Артур
Ошалеть, 20 сезон человек проводит
21й
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