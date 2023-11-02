«Лейкерс» в овертайме прервали 11-матчевую серию поражений от «Клипперс». Леброн набрал 35 очков, 12 подборов и 7 передач
«Лейкерс» на своем паркете прервали 11-матчевую серию поражений против «Клипперс» (130:125 ОТ). Это была самая продолжительная действующая победная серия «парусников» против любого соперника.
Форвард «озерников» Леброн Джеймс за 42 минуты на паркете отметился 35 очками, 12 подборами, 7 результативными передачами, 2 блок-шотами и перехватом.
4-кратный чемпион реализовал 13 из 19 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 5 из 10 с линии.
Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 35 и более очков в матче в свой 21-й сезон.
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