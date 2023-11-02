« » на своем паркете прервали 11-матчевую серию поражений против « » (130:125 ОТ). Это была самая продолжительная действующая победная серия «парусников» против любого соперника.

Форвард «озерников» за 42 минуты на паркете отметился 35 очками, 12 подборами, 7 результативными передачами, 2 блок-шотами и перехватом.

4-кратный чемпион реализовал 13 из 19 бросков с игры (4 из 8 из-за дуги) и 5 из 10 с линии.

Джеймс стал первым игроком в истории НБА, набравшим 35 и более очков в матче в свой 21-й сезон.

Харден все-таки добился обмена в «Клипперс»! Как это повлияет на НБА

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

Куда доведут «Клипперс» «Большая четверка» и Такер?