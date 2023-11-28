Чемпион НБА в составе «Селтикс» во время интервью Стивену Эй Смиту рассказал об одном из нюансов перехода из бостонской команды в « » в 2012 году, который вызвал крайне негативную реакцию в стане «кельтов».

В плей-офф-2012 «Хит» превзошли «Селтикс» в финале Востока.

«То была немного другая лига, все было серьезно, настоящие разборки. У нас была битва с «Майами», это было по-настоящему, ничто из этого не было фальшивкой.

И вот мы играли в плей-офф с этими парнями, а бро во время выездных матчей присматривался к местной недвижимости... Соответственно, уже тогда было понимание, что он рассматривает этот вариант, что у него есть опция перебраться в эту команду», – заявил Гарнетт.