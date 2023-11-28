Кевин Гарнетт: «По ходу серии с «Хит» в 2012-м Рэй Аллен присматривался к местной недвижимости»
Чемпион НБА в составе «Селтикс» Кевин Гарнетт во время интервью Стивену Эй Смиту рассказал об одном из нюансов перехода Рэя Аллена из бостонской команды в «Майами» в 2012 году, который вызвал крайне негативную реакцию в стане «кельтов».
В плей-офф-2012 «Хит» превзошли «Селтикс» в финале Востока.
«То была немного другая лига, все было серьезно, настоящие разборки. У нас была битва с «Майами», это было по-настоящему, ничто из этого не было фальшивкой.
И вот мы играли в плей-офф с этими парнями, а бро во время выездных матчей присматривался к местной недвижимости... Соответственно, уже тогда было понимание, что он рассматривает этот вариант, что у него есть опция перебраться в эту команду», – заявил Гарнетт.
Просто почему то совсем юные зумеры считают, что даже в нулевые и начало десятых все друг друга ненавидели и вообще это была лига злобных дядей.
На самом деле, между игроками разных команд в основном было большое уважением между собой, но на площадке они не давали друг другу никаких послаблений, при необходимости могли вступить в перепалку. Но игра завершалась, жали друг другу руки, и шли дальше работать над своей игрой. Сейчас же бесконечные братания на площадке(за редкими исключениями) - ну ок, это игра. Но постоянные коллабы между игроками разными команд в межсезонье просто приводит к размытию возможных соперничеств, и игроки в целом так же стали принимать поражения как нечто обыденное.
Дончич задыхается в 4-х четвертях из-за 10 кг лишнего веса? Ну и что, продолжу летом хавать бургачи и перейду в 24 года на темп от ниже среднего, к хождению пешком.
Я в очередной раз ошибся с командой, хотя вроде как суперзвезда - ок, буду выкручивать дальше причендалы нашему офису и ГМ, чтобы меня в очередной раз обменяли в контендер к дружулькам. А то, что я не тренировался всё лето и приехал с пузом, которому позавидует 60 летний Баркли - и что? я хочу новый контракт на 40 лямов и отстаньте от меня вообще, я вон 7 лет назад 35 очков набирал, плевать что по 7 потерь совершал. Зато на линию вставал по 15 раз.
Про таких же абсолютно глупых и малосоображающих зайонов и морантах даже текста тратить не хочется.
И вроде как говорят, что сейчас лига супер профессионалов, высокие стандарты, новые методики. А от половины новых или восходящих звёзд, их поведения и подхода - просто блевать тянет.
Перейти в стан соперника, красиво)
Сейчас хоть кто уйдет куда-либо, всем плевать будет(
Лука против Клипперс - уже эль Классико)
НБА, как и Голивуд ставит перед собой три задачи: зарабатывать, создавать шоу, формировать смыслы/трэдны в обществе.
Как и Голивуд, НБА всецело поддерживает (то есть продвигает) идеи глобалистов под руководством демократов.
БЛМ, культура отмены и остальные атрибуты глобалистов - все это поддерживает НБА. А в взамен огромных денег, которые последние годы платятся в лиге, НБА хочет, что бы все это поддерживали также и игроки.
А какие сейчас тренды? Быть слабым, с кучей ментальных проблем и чувством, что тебе все должны (можно дискутировать, зачем сильным мира сего потребовалась создать общества из людей с такими качествами). Вот игроки и продвигают эту повестку (многие, скорее всего, неосознанно) как могут.
В США, как нигде умеют заставить людей работать. Их страна была основана на лозунге «hard work always pays off”. И если бы кто-то из руководство лиги или клубов посчитал, что игроки не отрабатывают, эта проблема была бы решена в миг!