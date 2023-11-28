Кевин Гарнетт: «По ходу серии с «Хит» в 2012-м Рэй Аллен присматривался к местной недвижимости»

Теги Бостон Майами Кевин Гарнетт Рэй Аллен НБА Баскетбол

Чемпион НБА в составе «Селтикс» Кевин Гарнетт во время интервью Стивену Эй Смиту рассказал об одном из нюансов перехода Рэя Аллена из бостонской команды в «Майами» в 2012 году, который вызвал крайне негативную реакцию в стане «кельтов».

В плей-офф-2012 «Хит» превзошли «Селтикс» в финале Востока.

«То была немного другая лига, все было серьезно, настоящие разборки. У нас была битва с «Майами», это было по-настоящему, ничто из этого не было фальшивкой.

И вот мы играли в плей-офф с этими парнями, а бро во время выездных матчей присматривался к местной недвижимости... Соответственно, уже тогда было понимание, что он рассматривает этот вариант, что у него есть опция перебраться в эту команду», – заявил Гарнетт.

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13 комментариев

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Поникший Руй
На самом деле, НБА сейчас очень недостаёт противостояний, последнее ГСВ-Кливленд. Насколько захватывающе было наблюдать за этой рубкой
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Mr.BadGuy
Да наверно та другая лига закончилась с уходом Кобе, ТД, Дирка и Гарнета. И стала другая гламурная бородатаякексокрабовая лига. Но когда и эти уйдут и останутся, Тейтумы, Моранты и Треиянги, мы еще по бородатокексокрабовой лиге загрустим
+33
-3
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
Ответ Mr.BadGuy
Да наверно та другая лига закончилась с уходом Кобе, ТД, Дирка и Гарнета. И стала другая гламурная бородатаякексокрабовая лига. Но когда и эти уйдут и останутся, Тейтумы, Моранты и Треиянги, мы еще по бородатокексокрабовой лиге загрустим
Да.
Просто почему то совсем юные зумеры считают, что даже в нулевые и начало десятых все друг друга ненавидели и вообще это была лига злобных дядей.
На самом деле, между игроками разных команд в основном было большое уважением между собой, но на площадке они не давали друг другу никаких послаблений, при необходимости могли вступить в перепалку. Но игра завершалась, жали друг другу руки, и шли дальше работать над своей игрой. Сейчас же бесконечные братания на площадке(за редкими исключениями) - ну ок, это игра. Но постоянные коллабы между игроками разными команд в межсезонье просто приводит к размытию возможных соперничеств, и игроки в целом так же стали принимать поражения как нечто обыденное.

Дончич задыхается в 4-х четвертях из-за 10 кг лишнего веса? Ну и что, продолжу летом хавать бургачи и перейду в 24 года на темп от ниже среднего, к хождению пешком.
Я в очередной раз ошибся с командой, хотя вроде как суперзвезда - ок, буду выкручивать дальше причендалы нашему офису и ГМ, чтобы меня в очередной раз обменяли в контендер к дружулькам. А то, что я не тренировался всё лето и приехал с пузом, которому позавидует 60 летний Баркли - и что? я хочу новый контракт на 40 лямов и отстаньте от меня вообще, я вон 7 лет назад 35 очков набирал, плевать что по 7 потерь совершал. Зато на линию вставал по 15 раз.
Про таких же абсолютно глупых и малосоображающих зайонов и морантах даже текста тратить не хочется.

И вроде как говорят, что сейчас лига супер профессионалов, высокие стандарты, новые методики. А от половины новых или восходящих звёзд, их поведения и подхода - просто блевать тянет.
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Starkom
Ответ Поникший Руй
На самом деле, НБА сейчас очень недостаёт противостояний, последнее ГСВ-Кливленд. Насколько захватывающе было наблюдать за этой рубкой
сегодня же как раз была очередная серия великого противостояния Детройт-Вашингтон
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Jerry Rodrogha
Ответ Поникший Руй
На самом деле, НБА сейчас очень недостаёт противостояний, последнее ГСВ-Кливленд. Насколько захватывающе было наблюдать за этой рубкой
Бостон-Филадельфия до сих пор нажористый замес. В финалах по понятным причинам невозможно, но зато достаточно часто встречаются в плей-офф.
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VKing24
Эх, раньше его прям ненавидели...
Перейти в стан соперника, красиво)

Сейчас хоть кто уйдет куда-либо, всем плевать будет(
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Radovan
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Да. Просто почему то совсем юные зумеры считают, что даже в нулевые и начало десятых все друг друга ненавидели и вообще это была лига злобных дядей. На самом деле, между игроками разных команд в основном было большое уважением между собой, но на площадке они не давали друг другу никаких послаблений, при необходимости могли вступить в перепалку. Но игра завершалась, жали друг другу руки, и шли дальше работать над своей игрой. Сейчас же бесконечные братания на площадке(за редкими исключениями) - ну ок, это игра. Но постоянные коллабы между игроками разными команд в межсезонье просто приводит к размытию возможных соперничеств, и игроки в целом так же стали принимать поражения как нечто обыденное. Дончич задыхается в 4-х четвертях из-за 10 кг лишнего веса? Ну и что, продолжу летом хавать бургачи и перейду в 24 года на темп от ниже среднего, к хождению пешком. Я в очередной раз ошибся с командой, хотя вроде как суперзвезда - ок, буду выкручивать дальше причендалы нашему офису и ГМ, чтобы меня в очередной раз обменяли в контендер к дружулькам. А то, что я не тренировался всё лето и приехал с пузом, которому позавидует 60 летний Баркли - и что? я хочу новый контракт на 40 лямов и отстаньте от меня вообще, я вон 7 лет назад 35 очков набирал, плевать что по 7 потерь совершал. Зато на линию вставал по 15 раз. Про таких же абсолютно глупых и малосоображающих зайонов и морантах даже текста тратить не хочется. И вроде как говорят, что сейчас лига супер профессионалов, высокие стандарты, новые методики. А от половины новых или восходящих звёзд, их поведения и подхода - просто блевать тянет.
это исключительно эффект соцсетей и океана информации, а раньше ты новости об НБА узнавал из четверти разворота Советского спорта и обзора Гомельского раз в неделю, кончено, там меньше было околобаскетбола, но это вообще не значит, что его в Лиге меньше было, наоборот. Мэлоун спал с 13 летней, топ пик драфта умер от передоза, 1 пик отказывался играть в команде, которая его выбрала, Криттентон сидит чуть не на пожизненном, а банкротства игроков вообще не были новостью, я могу так перечислять тржш из 80-нулевых очень долго.Игроки действительно стали более профессиональными, просто мы теперь их каждый шаг видим.
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Tim Timson
фильм Паркер вспомнил)
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Archer_Great
Ответ Поникший Руй
На самом деле, НБА сейчас очень недостаёт противостояний, последнее ГСВ-Кливленд. Насколько захватывающе было наблюдать за этой рубкой
Лука против Букера - это зарождающееся противостояние
Лука против Клипперс - уже эль Классико)
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mitch
Ответ Авторитетный игрок "Уорриорз"
Да. Просто почему то совсем юные зумеры считают, что даже в нулевые и начало десятых все друг друга ненавидели и вообще это была лига злобных дядей. На самом деле, между игроками разных команд в основном было большое уважением между собой, но на площадке они не давали друг другу никаких послаблений, при необходимости могли вступить в перепалку. Но игра завершалась, жали друг другу руки, и шли дальше работать над своей игрой. Сейчас же бесконечные братания на площадке(за редкими исключениями) - ну ок, это игра. Но постоянные коллабы между игроками разными команд в межсезонье просто приводит к размытию возможных соперничеств, и игроки в целом так же стали принимать поражения как нечто обыденное. Дончич задыхается в 4-х четвертях из-за 10 кг лишнего веса? Ну и что, продолжу летом хавать бургачи и перейду в 24 года на темп от ниже среднего, к хождению пешком. Я в очередной раз ошибся с командой, хотя вроде как суперзвезда - ок, буду выкручивать дальше причендалы нашему офису и ГМ, чтобы меня в очередной раз обменяли в контендер к дружулькам. А то, что я не тренировался всё лето и приехал с пузом, которому позавидует 60 летний Баркли - и что? я хочу новый контракт на 40 лямов и отстаньте от меня вообще, я вон 7 лет назад 35 очков набирал, плевать что по 7 потерь совершал. Зато на линию вставал по 15 раз. Про таких же абсолютно глупых и малосоображающих зайонов и морантах даже текста тратить не хочется. И вроде как говорят, что сейчас лига супер профессионалов, высокие стандарты, новые методики. А от половины новых или восходящих звёзд, их поведения и подхода - просто блевать тянет.
Игроки такие, какими их хочет видеть лига.
НБА, как и Голивуд ставит перед собой три задачи: зарабатывать, создавать шоу, формировать смыслы/трэдны в обществе.
Как и Голивуд, НБА всецело поддерживает (то есть продвигает) идеи глобалистов под руководством демократов.
БЛМ, культура отмены и остальные атрибуты глобалистов - все это поддерживает НБА. А в взамен огромных денег, которые последние годы платятся в лиге, НБА хочет, что бы все это поддерживали также и игроки.
А какие сейчас тренды? Быть слабым, с кучей ментальных проблем и чувством, что тебе все должны (можно дискутировать, зачем сильным мира сего потребовалась создать общества из людей с такими качествами). Вот игроки и продвигают эту повестку (многие, скорее всего, неосознанно) как могут.
В США, как нигде умеют заставить людей работать. Их страна была основана на лозунге «hard work always pays off”. И если бы кто-то из руководство лиги или клубов посчитал, что игроки не отрабатывают, эта проблема была бы решена в миг!
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