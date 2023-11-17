Форвард « » оштрафован НБА на 35 тысяч долларов за критические высказывания о судействе.

Джордж был недоволен работой арбитров в проигранном матче против « ». После игры он назвал ее «ужасной», а также отметил, что калифорнийской команде противостояли 8 человек.

«Считаю, что мы отлично сыграли. Трудно победить, когда против вас еще три человека. Они (судьи – Sports.ru) были ужасны. Но против действующих чемпионов мы должны играть еще лучше», – сказал тогда Джордж.

В заявили, что общая сумма штрафа частично связана с тем, что Джордж не первый раз публично критикует судейство.