Кайл Курич: «Руна» – отличная команда. Они показывают высокий уровень баскетбола»

Защитник « » оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Руной».

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы провели это время продуктивно. « » – отличная команда и показывает высокий уровень баскетбола. В прошлой встрече у них не было нескольких игроков, поэтому для них эта игра была очень тяжелой.

Мы ожидаем, что против нас будет полный состав, поэтому никто не ждет легкой прогулки», – заявил Курич.