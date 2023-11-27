Кайл Курич: «Руна» – отличная команда. Они показывают высокий уровень баскетбола»

Теги Зенит Единая лига ВТБ Кайл Курич Руна Баскетбол

Защитник «Зенита» Кайл Курич оценил расклад сил перед матчем Лиги ВТБ с «Руной».

«У нас было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому матчу, мы провели это время продуктивно. «Руна» – отличная команда и показывает высокий уровень баскетбола. В прошлой встрече у них не было нескольких игроков, поэтому для них эта игра была очень тяжелой.

Мы ожидаем, что против нас будет полный состав, поэтому никто не ждет легкой прогулки», – заявил Курич.

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