Си Джей Макколлум о Дэмиане Лилларде: «Рад за него»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» , который много лет играл вместе с в «Портленде», признался, что рад за бывшего одноклубника, который продолжит карьеру в « ».

«Мы недавно разговаривали. Мы общаемся постоянно на протяжении всего сезона.

Это мой хороший друг. Я рад за него. Рад за рост и развитие в его игре», – сказал Макколлум.

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