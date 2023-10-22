Си Джей Макколлум о Дэмиане Лилларде: «Рад за него»

Теги Милуоки Новый Орлеан НБА Дэмиан Лиллард Си Джей Макколлум Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум, который много лет играл вместе с Дэмианом Лиллардом в «Портленде», признался, что рад за бывшего одноклубника, который продолжит карьеру в «Милуоки».

«Мы недавно разговаривали. Мы общаемся постоянно на протяжении всего сезона.

Это мой хороший друг. Я рад за него. Рад за рост и развитие в его игре», – сказал Макколлум.

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