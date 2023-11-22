Джейсон Тейтум о переводе Хорфорда на скамейку: «Не хотел, чтобы с приходом новых игроков его просто поставили в известность. Я очень, очень уважаю Эла»

Легкий форвард « » поделился, насколько тяжело на собрании «шести стартовых игроков» ему далось решение о переводе центрового на скамейку запасных.

«Все произошедшее во многом связано с Элом. Я очень, очень уважаю его и понимал, что он может потерять место в старте. Поэтому не хотел, чтобы это было так: к нам пришли новые игроки, и Хорфорда просто поставили в известность: «Ладно, Эл, ты теперь выходишь со скамейки запасных».

Знаю, как много он значит для этой организации, как много он значит для меня. И просто хотел поговорить об этом. Один из нас должен выходить со скамейки каждый раз. И я благодарен Элу за наше решение», – рассказал Тейтум ESPN.