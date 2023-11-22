Эл Хорфорд: «Все должны идти на жертвы ради результата команды. Для кого-то это будет набор очков, для кого-то – игровые минуты»
Центровой «Бостона» Эл Хорфорд отметил личностный рост своего многолетнего партнера по команде Джейсона Тейтума после собрания «шести стартовых игроков».
«Важно одинаковое осознание того, что нам всем придется идти на жертвы, чтобы показать максимум. Для кого-то это будет набор очков, для кого-то – игровые минуты.
В целом, как команда, мы понимаем, что для того, чтобы добиться нужного результата, нам нужно преуспеть во многом.
Тейтум взял на себя ответственность. Чувствую, что он развивается, и мне приятно видеть, как он продолжает делать шаги в качестве лидера, раз за разом. Джейсон не обязательно тот, кто всегда что-то объясняет, но его присутствие ощущается. Он ведет нас за собой.
Мне кажется, что теперь Джейсон начинает видеть полноценную картину происходящего», – рассказал Хорфорд.
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