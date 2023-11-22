Эл Хорфорд: «Все должны идти на жертвы ради результата команды. Для кого-то это будет набор очков, для кого-то – игровые минуты»

Центровой « » отметил личностный рост своего многолетнего партнера по команде после собрания «шести стартовых игроков».

«Важно одинаковое осознание того, что нам всем придется идти на жертвы, чтобы показать максимум. Для кого-то это будет набор очков, для кого-то – игровые минуты.

В целом, как команда, мы понимаем, что для того, чтобы добиться нужного результата, нам нужно преуспеть во многом.

Тейтум взял на себя ответственность. Чувствую, что он развивается, и мне приятно видеть, как он продолжает делать шаги в качестве лидера, раз за разом. Джейсон не обязательно тот, кто всегда что-то объясняет, но его присутствие ощущается. Он ведет нас за собой.

Мне кажется, что теперь Джейсон начинает видеть полноценную картину происходящего», – рассказал Хорфорд.