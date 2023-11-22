Тейтум перед сезоном организовал собрание для «шести стартеров» «Бостона»: «Одновременно могут находиться на паркете только пятеро. Один из нас не сможет играть в концовках»

Теги Бостон НБА Эл Хорфорд Дрю Холидэй Кристапс Порзингис Джейлен Браун Джейсон Тейтум Деррик Уайт Баскетбол

Перед началом сезона Джейсон Тейтум взял на себя обязанность созвать собрание, на котором присутствовали «шесть стартовых игроков» «Бостона»: Тейтум, Джейлен Браун, Дрю Холидэй, Эл Хорфорд, Кристапс Порзингис и Деррик Уайт. Тренеры и другие члены команды не участвовали.

«Я хотел, чтобы мы собрались в комнате и поговорили. Мы все люди, у нас есть чувства, и я начал: «Нас шестеро. Одновременно могут находиться на паркете только пятеро. Один из нас не сможет играть в концовках.

Справедливо это или нет, но я и Браун, вероятно, всегда будем начинать и всегда заканчивать игру. Будь то Кей-Пи и Эл, один из вас может оказаться на скамейке, и вас должно это устраивать».

Это был тот случай, когда: если ты не согласен с этим, давай поговорим об этом. Я не хотел, чтобы перед началом сезона все говорили: «Да, все нормально. Пойдет». А потом, знаете, мы проиграем пару матчей, и начнется. Встреча прошла отлично», – поделился Тейтум.

2 комментария

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bear7904
Ну за максималку можно немного побыть старостой, проф.оргом и даже, черт не шутит, комсоргом)
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quaterbackathome
честный диалог
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