Тейтум перед сезоном организовал собрание для «шести стартеров» «Бостона»: «Одновременно могут находиться на паркете только пятеро. Один из нас не сможет играть в концовках»

Перед началом сезона взял на себя обязанность созвать собрание, на котором присутствовали «шесть стартовых игроков» « »: Тейтум, , , Эл Хорфорд, и Деррик Уайт. Тренеры и другие члены команды не участвовали.

«Я хотел, чтобы мы собрались в комнате и поговорили. Мы все люди, у нас есть чувства, и я начал: «Нас шестеро. Одновременно могут находиться на паркете только пятеро. Один из нас не сможет играть в концовках.

Справедливо это или нет, но я и Браун, вероятно, всегда будем начинать и всегда заканчивать игру. Будь то Кей-Пи и Эл, один из вас может оказаться на скамейке, и вас должно это устраивать».

Это был тот случай, когда: если ты не согласен с этим, давай поговорим об этом. Я не хотел, чтобы перед началом сезона все говорили: «Да, все нормально. Пойдет». А потом, знаете, мы проиграем пару матчей, и начнется. Встреча прошла отлично», – поделился Тейтум.