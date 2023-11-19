Фронт-офис «Чикаго» и Билли Донован недовольны поведением Зака Лавина

Теги Чикаго НБА Билли Донован Зак Лавин Баскетбол

Руководство «Чикаго» и главный тренер команды Билли Донован недовольны поведением защитника Зака Лавина после матча против «Майами» (102:97), сообщает The Chicago Sun-Times.

«Источники отметили, что фронт-офис был немедленно проинформирован о ситуации и был не в восторге от действий Лавина», – пишет журналист Джо Коули.

Сразу после игры Лавин ушел в раздевалку, когда его партнеры праздновали победу. Камеры также засняли, как он отдернул руку от Бет Эслер, директора по связям с общественностью «Буллс», когда она пыталась организовать послематчевое интервью.

Ранее сообщалось, что Лавин и «Буллс» готовы рассмотреть варианты обмена игрока.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sundance Neeskens
Коули тот еще клоун, а не журналист.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
Лавину может тупо в сортир приспичило, вот и ушёл, а они недовольство выразили.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий