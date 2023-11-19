Фронт-офис «Чикаго» и Билли Донован недовольны поведением Зака Лавина

Руководство « » и главный тренер команды недовольны поведением защитника после матча против «Майами» (102:97), сообщает The Chicago Sun-Times.

«Источники отметили, что фронт-офис был немедленно проинформирован о ситуации и был не в восторге от действий Лавина», – пишет журналист Джо Коули.

Сразу после игры Лавин ушел в раздевалку, когда его партнеры праздновали победу. Камеры также засняли, как он отдернул руку от Бет Эслер, директора по связям с общественностью «Буллс», когда она пыталась организовать послематчевое интервью.

Ранее сообщалось, что Лавин и «Буллс» готовы рассмотреть варианты обмена игрока.