Яннис Адетокумбо стал автором решающих попадания и блок-шота в матче с «Блэйзерс»
Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо отличился на обеих половинах площадки в решающий момент матча с «Портлендом» (102:108).
За 18,5 секунды до финальной сирены Яннис вывел «Бакс» вперед (104:102), а в следующей атаке накрыл Малкольма Брогдона. Судьи отменили фол после тренерского челленджа.
В активе грека 33 очка, 16 подборов, 6 передач и 3 блок-шота.
«Милуоки» отыграл «-26» в матче с «Портлендом». Это самый крупный камбек сезона.
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