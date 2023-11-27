Яннис Адетокумбо стал автором решающих попадания и блок-шота в матче с «Блэйзерс»

Теги Милуоки Портленд НБА Баскетбол - видео Яннис Адетокумбо Малкольм Брогдон Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо отличился на обеих половинах площадки в решающий момент матча с «Портлендом» (102:108).

За 18,5 секунды до финальной сирены Яннис вывел «Бакс» вперед (104:102), а в следующей атаке накрыл Малкольма Брогдона. Судьи отменили фол после тренерского челленджа.

В активе грека 33 очка, 16 подборов, 6 передач и 3 блок-шота.

«Милуоки» отыграл «-26» в матче с «Портлендом». Это самый крупный камбек сезона.

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1 комментарий

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FS19
Где-то это я уже видел https://www.sports.ru/tribuna/blogs/baskettwitter/1447589.html
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