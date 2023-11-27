Звездный форвард «Милуоки» отличился на обеих половинах площадки в решающий момент матча с «Портлендом» (102:108).

За 18,5 секунды до финальной сирены Яннис вывел «Бакс» вперед (104:102), а в следующей атаке накрыл . Судьи отменили фол после тренерского челленджа.

В активе грека 33 очка, 16 подборов, 6 передач и 3 блок-шота.

« » отыграл «-26» в матче с « ». Это самый крупный камбек сезона.