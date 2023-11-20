Дэмиан Лиллард: «До чемпионства в 2021 году Яннис активно звал меня в «Милуоки», а я приглашал его в «Портленд»

Разыгрывающий «Милуоки» рассказал, как общение с повлияло на его переход в организацию из Висконсина.

«До чемпионства в 2021 году Яннис активно звал меня в «Милуоки», а я, наоборот, приглашал его в « ».

, который сейчас с нами в команде, был новичком у меня в «Блэйзерс». Потом он подписался с «Бакс» и начал выступать в роли связующего. Мы все в одном чате сидели: «Пэт, скажи ему, чтобы он ехал сюда», а он «Нет, Пэт, скажи Дэйму, чтобы лучше он к нам». Так оно и продолжалось какое-то время. Потом тот драфт на Матче всех звезд и все такое.

Когда я приехал в , Яннис появился в здании две минуты спустя: «Можно я просто пять минут переговорю с Дэймом?» Следующий час мы обсуждали, что нас ждет впереди», – поделился Лиллард.