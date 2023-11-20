Дэмиан Лиллард: «До чемпионства в 2021 году Яннис активно звал меня в «Милуоки», а я приглашал его в «Портленд»

Теги Милуоки Портленд НБА Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Пэт Коннотон Баскетбол

Разыгрывающий «Милуоки» Дэмиан Лиллард рассказал, как общение с Яннисом Адетокумбо повлияло на его переход в организацию из Висконсина.

«До чемпионства в 2021 году Яннис активно звал меня в «Милуоки», а я, наоборот, приглашал его в «Портленд».

Пэт Коннотон, который сейчас с нами в команде, был новичком у меня в «Блэйзерс». Потом он подписался с «Бакс» и начал выступать в роли связующего. Мы все в одном чате сидели: «Пэт, скажи ему, чтобы он ехал сюда», а он «Нет, Пэт, скажи Дэйму, чтобы лучше он к нам». Так оно и продолжалось какое-то время. Потом тот драфт на Матче всех звезд и все такое.

Когда я приехал в Милуоки, Яннис появился в здании две минуты спустя: «Можно я просто пять минут переговорю с Дэймом?» Следующий час мы обсуждали, что нас ждет впереди», – поделился Лиллард.

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